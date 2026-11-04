Moulinex Easy Fry Silence, la friggitrice extra-large costa pochissimo

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La friggitrice ad aria silenziosa di Moulinex è in promo con uno sconto mai visto prima. Cestello extra large e 10 programmi di cottura.

Amazon

La friggitrice ad aria è diventata oramai una presenza fissa nell’abitazione di tantissime famiglie italiane. Il merito è sicuramente delle tante funzionalità offerte e anche del prezzo diventato oramai concorrenziale. In un mercato che offre centinaia di modelli tutti simili tra di loro, Moulinex ha cercato di differenziarsi con la Moulinex Easy Fry Silence. Come si può intuire dal nome, si tratta di un modello dotato di una particolare tecnologia che attenua i classici rumori dell’elettrodomestico. Adatto a chi vive in spazi ridotti e a chi non sopporta il rumore della ventola. Un modello unico e da oggi disponibile anche in offerta su Amazon. Infatti, è protagonista di uno sconto del 27% che ti permette di risparmiare decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione speciale che non devi assolutamente farti sfuggire. Approfittane ora e la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence 79,99 € -27% 109,99 € Risparmi 30,00 € Acquista su Amazon

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Moulinex Easy Fry Silence: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta a vendita rapida che non puoi farti scappare. Da oggi la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence con cestello XXL è disponibile su Amazon a un prezzo di 79,99 euro grazie allo sconto del 27% che fa crollare il prezzo. A rendere ancora più allettante la promo c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 16 euro al mese. La paghi molto meno di un caffè al giorno.

Acquistando oggi la friggitrice ad aria la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2027, in modo da testarla con tutta calma, oppure per pensare già di acquistarla in vista del Natale.

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Moulinex Easy Fry Silence: le caratteristiche tecniche

Una friggitrice ad aria versatile, ideale per l’utilizzo familiare e con una caratteristica che la distingue da tutti gli altri modelli: l’estrema silenziosità. La Moulinex Easy Fry Silence nella versione con cestello da 7 litri può cuocere fino a 2 kg di alimenti ed è pensata per famiglie numerose (fino a 8 persone), oppure per cene e pranzi con amici. Il motore potente permette di cucinare tutto quello che vuoi, con un tempo di cottura inferiore rispetto a quello di un classico forno ventilato. Questo permette non solo di risparmiare tempo, ma anche sulla bolletta dell’elettricità.

Il punto di forza è la Silent Technology che riduce al minimo qualsiasi rumore interno ed esterno, senza andare a inficiare la cottura e le funzionalità della friggitrice ad aria. Il controllo avviene dal pannello touch con display integrato, che mostra il programma in corso. Puoi scegliere tra 10 programmi preimpostati (tra cui frittura, forno, griglia, arrosto e disidratazione) e puoi regolare la temperatura tra i 40 e i 220 °C.

Il cestello rimovibile ha un rivestimento in ceramica antiaderente e la maniglia. Anche il frontale è rimovibile e, insieme al cestello, è lavabile in lavastoviglie. Una friggitrice ad aria perfetta per te e che da oggi trovi a un prezzo veramente speciale.

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