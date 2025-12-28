Moulinex, prezzo a picco per la friggitrice ad aria smart: affare del giorno

iStock

Per esser sicuro che sia in funzione, dovrai controllare di persona che il display LCD presente nella parte alta mostri effettivamente i minuti al termine della cottura. La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence è così silenziosa che non potrai di certo far affidamento sull’udito per accorgerti che è in funzione.

Completa e versatile, è perfetta per accontentare le richieste culinarie di tutta la famiglia. Ti basta scegliere uno dei programmi di cottura disponibili e nel giro di qualche minuto potrai gustare piatti saporiti, gustosi e soprattutto sani.

La promo che trovi oggi su Amazon, poi, la rende più conveniente che mai. Oltre a poter usufruire di uno sconto mai visto in precedenza, infatti, avrai l’opportunità di pagare a rate a tasso zero vero, senza alcun costo per la pratica istruttoria.

Moulinex, friggitrice ad aria a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Comprare la friggitrice ad aria dello storico marchio francese oggi su Amazon è più conveniente che mai. E non solo per lo sconto top che il colosso del commercio elettronico garantisce. Il piccolo elettrodomestico, come accennato poco più su, può essere pagato a rate senza oneri aggiuntivi. Ma procediamo con ordine.

La Moulinex Easy Fry Silence è disponibile su Amazon con uno sconto del 36% al minimo storico. Comprandola adesso la paghi 89,99 euro, con un risparmio di 50 euro sul prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo, la Moulinex Easy Fry Silence costa 18 euro al mese per cinque mesi.

Moulinex Easy Fry Silence scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La Moulinex Easy Fry Silence rivoluziona il modo in cui prepari le tue pietanze preferite grazie alla Silent Technology, rendendola la friggitrice ad aria più silenziosa della categoria. Questo modello opera con un livello sonoro estremamente ridotto, garantendo un’atmosfera serena e senza rumori fastidiosi durante la preparazione dei pasti, senza scendere a compromessi sulla potenza del motore.

Con i suoi 10 programmi di cottura preimpostati e temperatura regolabile tra 40°C e 220°C. La tecnologia Extra-Crisp assicura piatti dorati e croccanti utilizzando il 99% di grassi aggiunti in meno. Inoltre, la griglia pressofusa con rivestimento antiaderente permette di grigliare carne e verdure alla perfezione, esaltando i sapori autentici di ogni ricetta preparata. Con il suo cestello da 5 litri è perfetta per preparare porzioni abbondanti per tutta la famiglia.

Il design è ottimizzato dal sistema Easy Clean & Store, che include un frontale amovibile per risparmiare spazio in lavastoviglie e un pratico coperchio. Quest’ultimo permette di conservare gli avanzi direttamente nel frigorifero domestico.

L’apparecchio favorisce il risparmio energetico, consumando il 70% in meno rispetto ai forni tradizionali e cuocendo più velocemente. Tramite l’app My Moulinex è possibile consultare ricette personalizzate. Infine, l’impegno per la riparabilità di 15 anni conferma la qualità e la durabilità nel tempo di questo indispensabile, moderno e tecnologico elettrodomestico.

