Moulinex, crolla il prezzo della friggitrice ad aria top: sconto esagerato

La friggitrice ad aria è oramai la regina delle cucine delle famiglie italiane. Un elettrodomestico compatto, ma utilissimo per cucinare velocemente tanti cibi differenti, in modo sano e gustoso. Gli ultimi modelli sono sempre più tecnologici e silenziosi. Come ad esempio la Moulinex Easy Fry Silence, friggitrice ad aria lancaita da poco sul mercato e protagonista di una delle migliori promo disponibili su Amazon. Da oggi, infatti, è disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo: oltre a quello fisso del 33% puoi aggiungere anche un coupon che fa risparmiare altri 20 euro. La paghi quasi la metà e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Questo modello è unico nel suo genere. Infatti, produce pochissimo rumore ed è dotata anche di un cestello da ben 7 litri, ideale per preparare piatti per 6-8 persone. Grazie alle 10 modalità di cottura puoi cuocere veramente di tutto, dalle classiche patatine fino alle verdure grigliate e ai dolci. Anche la manutenzione quotidiane è semplificata: ogni singolo elemento può essere lavato facilmente nella lavastoviglie. Non perdere questa promo: può terminare da un momento all’altro.

Moulinex Easy Fry Silence: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta da cogliere al volo. Solo per pochissimi giorni trovi la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence con cestello da 7 litri in promo a un prezzo di soli 99,98 euro. Il prezzo finale è composto da uno sconto fisso del 33% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro. Lo sconto totale sfiora il 45% e il risparmio totale è di ben 80 euro. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 20 euro al mese, molto meno di un caffè al giorno.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Moulinex Easy Fry Silence: le caratteristiche tecniche

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence con cestello da 7 litri èla soluzione definitiva per chi cerca il massimo della capienza senza rinunciare alla tranquillità domestica, grazie alla rivoluzionaria Silent Technology che riduce drasticamente il rumore della ventola per una cottura quasi impercettibile.

Con il suo generoso cestello extra-large, questo modello permette di preparare porzioni abbondanti per un massimo di 8 persone in un’unica volta, rendendola l’alleata perfetta per le famiglie numerose o per le cene tra amici. La tecnologia Extra Crisp assicura una circolazione dell’aria calda ottimizzata che garantisce pietanze dorate e croccanti all’esterno e con una morbidezza impeccabile all’interno, il tutto con un utilizzo minimo di grassi, riducendo l’olio aggiunto fino al 99%.

L’interfaccia digitale è chiara e immediata, offrendo 10 programmi automatici preimpostati che coprono ogni esigenza: dalle classiche patatine fritte e il pollo arrosto, fino alle verdure, al pesce e persino alla panificazione o ai dessert. Oltre alla potenza e alla precisione del timer e della temperatura regolabile, la manutenzione è semplificata al massimo grazie ai componenti amovibili con rivestimento antiaderente, completamente lavabili in lavastoviglie. Acquistandola hai anche l’accesso all’app MyMoulinex che fornisce un catalogo infinito di ricette studiate appositamente per questo modello, permettendo di variare il menù quotidiano in modo sano, veloce e, soprattutto, silenzioso.

