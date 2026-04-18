Moulinex, la friggitrice ad aria top a prezzo di saldo: va comprata ora

Sconto senza precedenti per la friggitrice ad aria del produttore francese. Facile da utilizzare e versatile, è perfetta per una famiglia.

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Per assicurarti che sia accesa, dovrai controllare personalmente il pannello digitale o, addirittura, aprire il cestello. Altrimenti, dal rumore, non riuscirai certamente ad accorgertene. D’altronde, come ci dice anche il nome, la caratteristica di punta della Moulinex Easy Fry Silence è proprio la sua silenziosità.

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Dotata di una esclusiva tecnologia di diffusione del calore, la friggitrice ad aria dello storico marchio garantisce pietanze gustose e succulente e decisamente più sane rispetto a quelle che potresti ottenere con una friggitrice normale o un forno. Il tutto senza far rumore e con un consumo di energia decisamente inferiore rispetto a quello di altre friggitrici ad aria o "semplici" forni. E grazie a un intuitivo pannello di controllo, sarai in grado di preparare piatti per tutta la famiglia in maniera semplice e veloce.

Lo sconto che trovi oggi su Amazon, poi, la rende più conveniente che mai: risparmi decine di euro sul prezzo originario e fai un vero affare.

Moulinex Easy Fry Silence

Prezzo a picco per la friggitrice ad aria Moulinex: sconto e prezzo finale

Sconto mai così elevato, per la friggitrice ad aria dello storico marchiofrancese. La Moulinex Easy Fry Silence è al minimo storico con lo sconto del 41%: comprandola adesso la paghi 79,98 euro anziché 139,98 euro come da listino. Un risparmio di 60 euro che la rendono una delle friggitrici ad aria con il miglior rapporto qualità/prezzo disponibili sul mercato.

Moulinex Easy Fry Silence

Moulinex Easy Fry Silence scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence rappresenta la soluzione ideale per chi desidera coniugare il piacere della buona tavola con uno stile di vita sano. Grazie alla tecnologia Easy Fry, questo elettrodomestico permette di cucinare pietanze croccanti e saporite utilizzando pochissimo olio, riducendo drasticamente i grassi aggiunti rispetto alla frittura tradizionale senza sacrificare il gusto.

Il vero punto di forza di questo modello è la tecnologia Silence, progettata per minimizzare il rumore della ventola durante il funzionamento. A differenza di molte altre friggitrici ad aria che risultano rumorose, la Easy Fry Silence garantisce un ambiente tranquillo in cucina, permettendo di conversare o ascoltare la musica senza fastidiosi sottofondhi acustici mentre si prepara la cena.

Dal punto di vista funzionale, l’elettrodomestico vanta un cestello XL da 5 litri, ideale per soddisfare le esigenze di una famiglia numerosa o per ospitare amici. Il pannello di controllo digitale è estremamente intuitivo e permette di scegliere in pochissimi secondi uno dei 10 programmi preimpostati per preparare dalle classiche patatine fritte al pollo, fino ai dolci e alle verdure grigliate.

La manutenzione è altrettanto semplice, grazie al cestello antiaderente e alla griglia rimovibile che possono essere lavati comodamente in lavastoviglie. Questo aspetto, unito alla velocità di riscaldamento del sistema a convezione, rende l’apparecchio perfetto per chi ha poco tempo a disposizione ma non vuole rinunciare a pasti preparati in casa con ingredienti freschi.

Moulinex Easy Fry Silence