Moulinex, sprofonda il prezzo della friggitrice ad aria: sconto shock

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence è in promo con uno sconto del 36% e fai un super affare. Silenziosa e con 10 programmi di cottura.

Moulinex

La friggitrice ad aria è diventata oramai la regina della cucina. Un elettrodomestico versatile e funzionale che ha reso più semplice la vita in cucina, anche a chi non ama cucinare e ha poco tempo da dedicare alla preparazione del pranzo o della cena. Se sei alla ricerca di un modello top di gamma e con funzioni speciali, questa è la promo che fa per te. Da oggi, infatti, su Amazon è disponibile la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence con un ottimo sconto del 36% e al prezzo più basso di sempre.

Si tratta di un modello da poco lanciato sul mercato e dotato di una caratteristica unica: l’estrema silenziosità durante la cottura. Il cestello da 5 litri la rende perfetta per cucinare cibo e pietanze per 4-6 persone e grazie ai 10 differenti programmi di cottura puoi scegliere ogni giorno un piatto differente. Non perdere questa opportunità: la promo può terminare da un momento all’altro.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta esclusiva Amazon che può terminare da un momento all’altro. Da oggi trovi la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence in promo a un prezzo di 89,99 euro con uno sconto del 36% su quello di listino. Approfitti del minimo storico e la puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence: le caratteristiche tecniche

Se hai bisogno di silenzio e tranquillità mentre cucini, la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence è il modello che fa per te. Il merito è della tecnologia Silent, che riduce il rumore della ventola per permetterti di cucinare in totale tranquillità. Il suo cestello da 5 litri è perfettamente dimensionato per soddisfare le esigenze di una famiglia o di una cena tra amici, consentendo di preparare porzioni generose per un massimo di 4-5 persone in una sola volta, ottimizzando i tempi in cucina.

Dal punto di vista delle prestazioni, la tecnologia Extra Crisp assicura un equilibrio perfetto tra calore e flusso d’aria, garantendo pietanze croccanti all’esterno e con una morbidezza impeccabile all’interno, il tutto con un utilizzo minimo o nullo di olio. Per facilitare ogni preparazione, il dispositivo mette a disposizione ben 10 programmi automatici preimpostati, che coprono ogni esigenza: dalle classiche patatine fritte e il pollo arrosto fino a pizza, verdure e persino dessert. L’interfaccia touchscreen digitale è intuitiva e permette un controllo preciso della temperatura e del timer, rendendo la cucina sana e leggera accessibile a chiunque.

La praticità prosegue anche dopo il pasto grazie al sistema Easy Clean, che prevede componenti amovibili con rivestimento antiaderente completamente lavabili in lavastoviglie, eliminando lo stress della pulizia manuale. Inoltre, l’accesso all’app MyMoulinex arricchisce l’esperienza d’uso offrendo un ricettario infinito studiato appositamente per questo modello. Una soluzione all-in-one che ti permette di cucinare tantissimi piatti differenti in poco tempo e da oggi è disponibile a un prezzo speciale.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence