Moulinex, la friggitrice ad aria silenziosa crolla di prezzo: affare immediato

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence è in promo con uno sconto del 43% e il prezzo crolla al minimo storico. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Perfetta per la tua cucina.

Se sei alla ricerca di una friggitrice ad aria per la tua cucina, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi l’ottima Moulinex Easy Fry Silence con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi decine di euro. Le condizioni d’acquisto sono impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Come si può intuire dal nome, questo modello Moulinex ha una caratteristica unica: è super silenziosa. Rispetto alle altre friggitrici ad aria, il rumore prodotto è quasi impercettibile. Dotata di ben 10 programmi per la cottura, permette di preparare tante pietanze differenti, dalle classiche patate al forno, fino ai dolci e ai crostacei. Facile da utilizzare, grazie al prezzo di oggi diventa un vero best-buy.

Moulinex Easy Fry Silence: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence. Da oggi la trovi a un prezzo di soli 79,99 euro grazie allo sconto del 43% presente in pagina. Il risparmio è netto e approfitti di una delle migliori promo del giorno per un elettrodomestico per la cucina. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità è immediata e acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Hai anche tutto il tempo per testarla a fondo: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo. Non perdere questa occasione.

Moulinex Easy Fry Silence: le caratteristiche tecniche

La Moulinex Easy Fry Silence è una friggitrice ad aria unica nel suo genera grazie alla Silent Technology che la rende super silenziosa durante l’utilizzo. Dotata di un cestello generoso da 5 litri che permette di preparare porzioni abbondanti per un massimo di 3-5 persone in un unico ciclo. Grazie alla circolazione ottimizzata dell’aria calda, è possibile ottenere pietanze croccanti come se fossero fritte, ma utilizzando fino al 99% di grassi aggiunti in meno, garantendo pasti sani e leggeri senza dover rinunciare al gusto.

L’interazione con l’apparecchio è resa estremamente semplice da un intuitivo pannello di controllo digitale touch, che mette a disposizione 10 programmi automatici preimpostati: dalle patatine fritte al pollo, fino alla pizza, ai crostacei e persino ai dolci. Questa versatilità permette di cuocere, grigliare e arrostire con precisione chirurgica, eliminando ogni incertezza su tempi e temperature. Oltre alla praticità, la Moulinex Easy Fry Silence si distingue per l’efficienza energetica, essendo in grado di cucinare molto più velocemente di un forno tradizionale e garantendo un risparmio energetico fino al 70%, un vantaggio non trascurabile sia per l’ambiente che per la bolletta.

La praticità prosegue anche dopo il pasto grazie al sistema Easy Clean: il cestello e la griglia sono dotati di un rivestimento antiaderente di alta qualità e sono completamente lavabili in lavastoviglie. Per chi è in cerca di ispirazione per il pranzo o la cena, l’integrazione con l’app My Moulinex offre l’accesso a centinaia di ricette studiate appositamente per questo modello..

