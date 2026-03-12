Moulinex, questa friggitrice ad aria costa pochissimo: prezzo in picchiata

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared è in offerta con uno sconto del 41% e la puoi pagare a rate a tasso zero. 8 modalità di cottura per cucinare tutto quello che vuoi.

Moulinex

Se c’è un elettrodomestico che in questi anni ha conquistato un posto fisso sulla cucina, è sicuramente la friggitrice ad aria. Non è un caso, quindi, che durante gli eventi come la Festa delle Offerte di Primavera diventi uno degli apparecchi più ricercati e acquistati. In questi giorni a catturare l’attenzione è la Moulinex Easy Fry Infrared, modello tecnologicamente avanzato disponibile in offerta al minimo storico grazie allo sconto del 41% presente in pagina. Risparmi decine di euro e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Questo modello di Moulinex si caratterizza per la tecnologia Infra-Heat che utilizza i raggi a infrarossi per cuocere più velocemente i pasti e utilizzando meno olio. Una soluzione innovativa che ti fa mangiare in modo più salutare e risparmi anche sulla bolletta della corrente. Cestello da 7 litri e ben 8 modalità di cottura: la soluzione definitiva per la tua cucina.

Moulinex Easy Fry Infrared

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Moulinex Easy Fry Infrared: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta del giorno tra le friggitrici ad aria. Da oggi trovi la Moulinex Easy Fry Infrared in promo con uno sconto del 41% e il prezzo scende a solo 99,98 euro. Un prezzo alla portata di molti che si impreziosisce anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 20 euro al mese.

La friggitrice ad aria è già disponibile per essere spedito e acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo un prodotto venduto e spedito da Amazon, hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Moulinex Easy Fry Infrared

Moulinex Easy Fry Infrared: caratteristiche tecniche

Una friggitrice ad aria innovativa e con un cestello capiente. La Moulinex Easy Fry Infrared si caratterizza per la tecnologia Infra-Heat che rivoluziona il concetto di frittura ad aria. A differenza dei modelli tradizionali, questa friggitrice combina la circolazione dell’aria calda con il calore a infrarossi, capace di penetrare direttamente nel cuore degli alimenti. Il risultato è una cottura fino al 50% più veloce, garantendo una croccantezza esterna impeccabile e una morbidezza interna, il tutto con l’utilizzo di pochissimo olio o addirittura senza, per pasti con fino al 99% di grassi aggiunti in meno.

Il design moderno e funzionale ospita una capienza di 7 litri, ideale per preparare porzioni generose per tutta la famiglia o per deliziare fino a 6 persone con un unico ciclo di cottura. L’interfaccia digitale è estremamente intuitiva e offre 10 programmi automatici preimpostati, che spaziano dalle classiche patatine fritte al pollo arrosto, fino a verdure, pesce e persino dessert. Grazie alla finestra di controllo trasparente e all’illuminazione interna, è possibile monitorare la doratura delle pietanze in ogni istante senza dover aprire il cassetto, evitando così dispersioni di calore e ottimizzando ulteriormente il risparmio energetico.

La manutenzione della Moulinex Easy Fry Infrared è studiata per essere rapida quanto la sua cottura: il cestello e la griglia sono dotati di un rivestimento antiaderente di alta qualità e sono completamente lavabili in lavastoviglie. La tecnologia a infrarossi non solo accelera i tempi, ma elimina anche la necessità di preriscaldamento nella maggior parte delle ricette, rendendo questo elettrodomestico l’alleato perfetto per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto. Con l’offerta disponibile oggi diventa l’elettrodomestico di cui non puoi fare a meno.

Moulinex Easy Fry Infrared