Moulinex, sprofonda il prezzo della friggitrice ad aria: offerta speciale

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared è in offerta con uno sconto del 35% e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Caratteristiche uniche, puoi cucinare di tutto.

Moulinex Easy Fry compact Amazon

La friggitrice ad aria è diventata oramai la regina della cucina. Un elettrodomestico insostituibile che ti permette di cucinare tante pietanze differenti in pochissimo tempo e anche in modo più sano rispetto alla friggitrice normale. I modelli più recenti, inoltre, hanno tante modalità di cottura per cuocere dalle classiche patatine fino alle verdure e anche ai dolci. Come ad esempio la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared che troviamo da oggi in promo con uno sconto del 35% e al prezzo più basso di sempre. Non solo: Amazon permette anche di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando la modalità di pagamento presente nella pagina prodotto.

Friggitrice ad aria unica nel suo genere grazie alla tecnologia Infra-Heat che utilizza la potenza dei raggi infrarossi per cucinare più velocemente e per rendere ogni pietanza più gustosa. Grazie al cestello da 7 litri puoi cucinare cibo per 5-8 persone in una sola volta e ogni elemento amovibile lo puoi lavare nella lavastoviglie. Un elettrodomestico di cui non potrai fare a meno e che da oggi trovi a un prezzo stracciato: approfittane subito.

Moulinex Easy Fry Infrared: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super occasione per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared. Da oggi la trovi su Amazon con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a 109,99 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 22 euro al mese, molto meno di un caffè al giorno.

La disponibilità della friggitrice ad aria è immediata e la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnata. Non perdere altro tempo e approfitta di questa promo esclusiva.

Moulinex Easy Fry Infrared: le caratteristiche tecniche

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared nella sua variante da 7 litri è la combinazione perfetta tra innovazione tecnologica e praticità. Ideale per le famiglie numerose o per i pranzi con tanti invitati, permette di preparare pasti gustosi per un massimo di 8 persone.

Grazie all’innovativa tecnologia Infra-Heat, il dispositivo utilizza il calore a infrarossi per cuocere gli alimenti in modo diretto e immediato, eliminando la necessità di preriscaldamento e garantendo una croccantezza superiore all’esterno con un interno che rimane incredibilmente tenero e succoso. Rispetto a un forno tradizionale, questo sistema permette di cucinare fino a due volte più velocemente, assicurando una cucina leggera con l’impiego di pochissimo olio (fino al 99% di grassi aggiunti in meno).

L’ampio cestello extra-large è perfetto per ospitare grandi quantità di cibo, mentre l’interfaccia digitale semplifica ogni operazione attraverso i programmi automatici preimpostati per patatine, carni, pesce e verdure. La manutenzione è ridotta al minimo grazie ai componenti amovibili con rivestimento antiaderente, completamente lavabili in lavastoviglie, e l’esperienza in cucina è arricchita dall’app MyMoulinex, che offre una vasta gamma di ricette dedicate per sfruttare al meglio la potenza degli infrarossi su grandi volumi. Una friggitrice ad aria con ottime caratteristiche e che da oggi trovi a un prezzo speciale: non perdere questa occasione.

