Moulinex, sprofonda il prezzo della friggitrice ad aria: sconto spaziale

Diventata in poco tempo la regina della cucina, la friggitrice ad aria prova già a reinventarsi con nuovi metodi di cottura e con dimensioni sempre più generose. È il caso, ad esempio, della friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared lanciata da poco sul mercato e che da oggi trovi a un prezzo veramente speciale. Il merito è dello sconto del 35% che ti fa approfittare del minimo storico e risparmi decine di euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Come si può intuire dal nome, questa friggitrice ad aria di Moulinex utilizza la tecnologia a infrarossi per cuocere più velocemente, con pietanze più croccanti all’esterno e più morbide all’interno. Il cestello da 7 litri permette di preparare cibo per 5-6 persone, mentre le otto modalità di cottura danno libero sfogo alla tua creatività. Una soluzione perfetta per la tua cucina e che da oggi trovi a un prezzo stracciato.

Moulinex Easy Fry Infrared: le caratteristiche tecniche

Le friggitrici ad aria non sono tutte uguali e la Moulinex Easy Fry Infrared ne è la dimostrazione. Introduce nuove modalità di utilizzo e soprattutto di cottura, velocizzando i processi e permettendoci di sperimentare sempre cose nuove.

La friggitrice ad aria di Moulinex introduce un approccio innovativo alla cottura domestica grazie all’innovativa tecnologia Infra-Heat, che utilizza il calore a infrarossi per cuocere gli alimenti in modo più rapido ed efficiente rispetto ai sistemi tradizionali. Questa tecnologia agisce direttamente sulla superficie dei cibi, garantendo una croccantezza eccezionale all’esterno mentre preserva la succosità interna, il tutto senza la necessità di un preriscaldamento, il che permette di risparmiare tempo prezioso ed energia. Rispetto a un forno convenzionale, questo modello è in grado di preparare i pasti fino a due volte più velocemente, offrendo al contempo una cucina sana con l’impiego di pochissimo olio o addirittura senza, riducendo i grassi aggiunti fino al 99%.

Con una capacità di 7 litri, la friggitrice è ideale per servire fino a cinque-sei persone, rendendola perfetta per le esigenze quotidiane delle famiglie. L’esperienza d’uso è resa estremamente semplice da uno schermo digitale che permette di accedere a 8 modalità di cottura per patatine fritte, pollo, verdure, pesce e persino toast o pizza, assicurando risultati impeccabili con un solo tocco. La versatilità del dispositivo è supportata dalla possibilità di regolare manualmente la temperatura e il tempo di cottura, mentre la manutenzione è agevolata dal cestello e dalla griglia amovibili e lavabili in lavastoviglie.

Infine, l’integrazione con l’app MyMoulinex offre una fonte costante di ispirazione culinaria con centinaia di ricette dedicate, trasformando questo elettrodomestico in un alleato indispensabile per chi cerca un equilibrio tra velocità, gusto e benessere in cucina.

