Moulinex, sconto esagerato per la friggitrice ad aria: minimo storico
La friggitrice ad aria Moulinex è in offerta con un super sconto del 41% e approfitti del minimo storico. Disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero.
La friggitrice ad aria è diventata oramai la regina degli elettrodomestici per la cucina. Diventata un elemento imprescindibile per tantissime famiglie italiane, velocizza e semplifica la preparazione di tante pietanze. E logicamente non potevano mancare grandi offerte per le friggitrici ad aria al Prime Day di Amazon. Una delle migliori riguarda un elettrodomestico che è stato eletto "Prodotto dell’anno 2026": parliamo della Moulinex Easy Fry Infrared. Grazie allo sconto immediato del 41% il prezzo scende al minimo storico e risparmi poco più di 70 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La friggitrice ad aria della Moulinex è dotata di un cestello da 7 litri e dell’innovativa tecnologia a infrarossi che permette di cucinare più velocemente e con minor consumo di corrente. Un vero affare da non farsi scappare: clicca subito sul banner qui in basso.
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Moulinex Easy Fry Infrared: prezzo, offerta e sconto Amazon
Con la promo Prime Day, la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared è uno dei migliori affari del giorno per un elettrodomestico per la cucina. Da oggi la trovi con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a 99,97 euro, minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. Le condizioni di acquisto sono anche impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 20 euro al mese.
Come per tutti i prodotti in vendita al Prime Day, la disponibilità è immediata e ti arriva a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnata.
Moulinex Easy Fry Infrared: le caratteristiche tecniche
Il connubio perfetto tra funzioni avanzate e prezzo alla portata di tutti. La Moulinex Easy Fry Infrared è la protagonista indiscussa di questo Prime Day, e non poteva essere altrimenti. Grazie al suo generoso cestello con una capacità XL da 7 litri, questo elettrodomestico offre la massima flessibilità, permettendo di preparare porzioni abbondanti per tutta la famiglia (fino a massimo otto persone) in un’unica sessione e senza alcuno sforzo.
La novità più interessante della friggitrice ad aria Moulinex è la tecnologia Infra-Heat, progettata per offrire un comfort in cucina eccellente a fronte di tempi di preparazione ridotti al minimo. Questa innovativa cottura a infrarossi riscalda istantaneamente il nucleo degli alimenti, per mantenere le pietanze tenere e succose, mentre l’aria calda esterna crea una croccantezza impeccabile in superficie.
L’esperienza d’uso è interamente smart e assistita da un moderno pannello di controllo touch digitale posizionato sulla parte superiore. La friggitrice è dotata di ben 8 programmi automatici preimpostati (tra cui patatine fritte, pollo, verdure, pesce, pizza e persino una modalità per disidratare) che regolano la temperatura per ogni ricetta. Per una versatilità totale, l’apparecchio non si limita a friggere ad aria, ma integra anche una comoda finestra di controllo con luce interna integrata, che consente di monitorare lo stato della cottura a colpo d’occhio senza dover aprire il cestello e disperdere il calore.
Sia il cestello capiente che la griglia interna antiaderente sono facilmente estraibili e realizzati con materiali lavabili direttamente in lavastoviglie, garantendo la massima igiene in pochi istanti. Una friggitrice ad aria completa e che da oggi trovi a un prezzo stracciato.
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