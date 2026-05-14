Moulinex, questa è la friggitrice ad aria da comprare oggi: costa pochissimo
La Moulinex Easy Fry Infrared è disponibile in promo con uno sconto del 35% e risparmi decine di euro. Cestello da 7 litri e puoi cucinare tutto quello che vuoi.
Le friggitrici ad aria non sono tutte uguali e lo dimostra la Moulinex Easy Fry Infrared. Un modello unico dotato di una particolare tecnologia che utilizza gli infrarossi per rendere ancora più efficiente la cottura e più croccante il cibo. Grazie al cestello da 7 litri puoi preparare pasti per 5-8 persone, mentre i 10 programmi per la cottura permettono di cucinare di tutto, dalle patatine ai dolci. Oggi, però, non siamo qui per parlare delle caratteristiche di questo elettrodomestico, bensì dell’ottima promo disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 35% approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.
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Moulinex Easy Fry Infrared: prezzo, offerta e sconto Amazon
Torna in offerta la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared. Grazie alla promo lampo disponibile oggi su Amazon il prezzo scende a 109,99 euro con un risparmio netto di ben 60 euro (sconto del 35%). Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 22 euro al mese, molto meno di un caffè al giorni.
La friggitrice ad aria di Moulinex è già disponibile per essere spedita e acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.
Moulinex Easy Fry Infrared: le caratteristiche tecniche
Una friggitrice ad aria con una tecnologia innovativa che può cambiare l’intero settore. La Moulinex Easy Fry Infrared, a differenza delle comuni friggitrici ad aria, utilizza il calore a infrarossi per penetrare direttamente negli alimenti, garantendo risultati fino al 50% più veloci e una croccantezza superiore senza seccare l’interno. Il merito è della tecnologia Infra-Heat. Con il suo generoso cestello da 7 litri, è la soluzione perfetta per le famiglie numerose o per chi ama ricevere ospiti, permettendo di preparare porzioni abbondanti per un massimo di 5-8 persone in una sola volta.
L’efficienza è il cuore di questo elettrodomestico: la combinazione di infrarossi e circolazione rapida dell’aria calda permette di cucinare con poco o zero olio, risparmiando fino al 70% di energia rispetto a un forno tradizionale. Il design moderno è completato da un ampio pannello touch digitale che offre 10 programmi automatici preimpostati, ideali per cucinare tutto, dalle patatine croccanti al pollo, fino ai dolci e alle verdure, con un semplice tocco e senza necessità di preriscaldamento.
Un dettaglio unico è la finestra di controllo integrata, che permette di monitorare la cottura dei tuoi piatti preferiti in tempo reale, evitando di aprire il cestello e disperdere calore. Questo non solo ottimizza i tempi, ma assicura una doratura sempre perfetta e sotto controllo.
A rendere l’utilizzo quotidiano ancora più piacevole è l’estrema facilità nella pulizia: il cestello è dotato di un rivestimento antiaderente di alta qualità che impedisce ai grassi e ai residui di cibo di incrostarsi. Sia il cestello che la griglia interna sono lavabili in lavastoviglie, permettendoti di riordinare la cucina in pochi istanti e senza fatica dopo ogni pasto.
Ecco altre 5 ottime offerte sulle friggitrici ad aria disponibili su Amazon.
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