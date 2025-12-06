Moulinex, prezzo crollato per la friggitrice ad aria: oggi la paghi pochissimo

Ideale per preparare piatti gustosi in maniera sana, è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. E oggi puoi anche scegliere di pagarla in tre rate senza interessi.

Amazon

L’unico limite sarà la fantasia. La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe nasce per darti la possibilità di preparare tutte le tue ricette preferite (e non solo) in un batter d’occhio e senza sporcare mezza cucina.

Pratica, versatile e facile da utilizzare, la friggitrice ad aria del marchio francese ti permette di cucinare piatti di ogni genere in maniera sana, senza dover scendere a compromessi sul fronte del gusto e dei sapori. Grazie ai programmi di cottura preimpostati, infatti, potrai cucinare fritture dorate e croccanti, arrosti succulenti e addirittura lievitati. Insomma, tutto quello di cui puoi avere bisogno per una dieta varia e sana.

La promozione che trovi oggi su Amazon, poi, è di quelle che non capitano troppo spesso. Anzi. Non solo potrai acquistarla a un prezzo davvero basso, ma avrai anche la possibilità di pagare a rate senza oneri aggiuntivi. Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero, insomma.

Moulinex Easy Fry Deluxe

Moulinex, friggitrice ad aria a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promo doppiamente conveniente, quella disponibile oggi sulla friggitrice ad aria dello storico marchio francese. La Moulinex Easy Fry Deluxe è scontata del 38% al prezzo più basso di sempre: oggi la paghi solamente 49,99 euro anziché 79,99 euro come da listino (rispetto al prezzo consigliato risparmi 30 euro).

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate a tasso zero e senza spese di istruttoria. In questo modo, la Moulinex Easy Fry Deluxe costa solo 16,67 euro al mese per tre mesi.

Moulinex Easy Fry Deluxe

Moulinex Easy Fry Deluxe scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La friggitrice ad aria Easy Fry Deluxe di Moulinex è la scelta più sana per ottenere cibi croccanti e gustosi con pochissimo o nessun olio. Sfrutta la tecnologia Air Pulse, che assicura un flusso d’aria ciclonico per una doratura perfetta. Nonostante il design compatto, il cestello offre una capacità XL di 4,2 litri, ideale per pasti fino a sei persone, con un controllo intuitivo tramite pannello touchscreen digitale.

L’Easy Fry Deluxe si distingue per l’eccezionale versatilità, grazie a cinque funzioni di cottura: frittura ad aria, arrosto, cottura al forno, gratinatura e riscaldamento. Per un utilizzo immediato, sono disponibili otto programmi automatici preimpostati, pensati per piatti come patatine fritte, cotolette, gamberetti, torte e pesce. In caso non trovassi quello che fa al tuo caso, puoi optare per il controllo manuale che permette di regolare la temperatura da 80°C a 200°C.

Questa friggitrice è progettata anche per l’efficienza e la praticità. Permette un notevole risparmio energetico, consumando fino al 70% in meno rispetto a un forno tradizionale. La pulizia è estremamente rapida e semplice grazie al sistema con cestello brevettato e ai componenti amovibili, comodamente lavabili in lavastoviglie. Lo spegnimento automatico ne completa l’esperienza d’uso.

Moulinex Easy Fry Deluxe