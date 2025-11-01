Moulinex, prezzo stracciato per la friggitrice ad aria ultracompatta: va comprata ora

Compatta e versatile, la friggitrice ad aria del marchio francese è perfetta per preparare manicaretti di ogni genere strizzando l'occhio alla salute. Oggi la trovi a un prezzo imbattibile.

La scelta ideale nel caso in cui tu abbia poco spazio sul piano di lavoro della cucina. Con la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact potrai preparare piatti di ogni genere in pochissimo tempo anche se lo spazio a disposizione in cucina è risicatissimo.

Nonostante le dimensioni ridotte al minimo, però, la friggitrice ad aria del marchio francese ti permette di preparare tutte le tue pietanze preferite. Grazie ai programmi di cottura preimpostati e ai comandi intuitivi potrai preparare fritture dorate e croccanti, grigliate gustose e molto altro ancora.

Lo sconto garantito oggi da Amazon, poi, fa crollare il prezzo a un livello mai visto prima: risparmi decine di euro e fai un vero affare.

Prezzo stracciato per la friggitrice ad aria Moulinex: offerta e quanto costa

Un prezzo così basso per la friggitrice ad aria dello storico marchio francese non si vedeva da tempo. Neanche su Amazon. La Moulinex Easy Fry Compact è disponibile con uno sconto del 45% al prezzo più basso del web: nessun altro sito di e-commerce la vende a così poco.

Comprandola oggi la paghi 54,99 euro anziché 99,99 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore. Rispetto al listino, il risparmio è di ben 45 euro.

Moulinex Easy Fry Compact scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La Moulinex Easy Fry Compact è la soluzione ideale per chi desidera coniugare un’alimentazione sana con la praticità di un elettrodomestico salvaspazio.

Sfruttando l’esclusiva tecnologia di cottura ad aria calda, questa friggitrice permette di ottenere cibi croccanti e gustosi con una minima quantità di olio, o addirittura senza, riducendo significativamente l’apporto di grassi. Potrai così continuare a mangiare di gusto senza però incidere negativamente sulla tua silhouette.

Grazie al suo design ultra-compatto, trova facilmente posto in qualsiasi cucina, pur offrendo una capacità di 3 litri, sufficiente per servire da 1 a 4 persone.

La Easy Fry Compact di Moulinex si distingue per la sua notevole versatilità, che va oltre la semplice "frittura". È dotata di un intuitivo touchscreen digitale e ben 10 programmi di cottura automatici preimpostati, che consentono di preparare con facilità una vasta gamma di pietanze. Dalle patatine fritte al pollo, dal pesce ai dolci, e persino verdure e pizza: basta selezionare il programma desiderato per risultati impeccabili senza necessità di sorvegliare la cottura.

Oltre alle prestazioni culinarie, la Easy Fry Compact è progettata per essere efficiente e facile da gestire. Garantisce un notevole risparmio di tempo e si stima che consumi circa il 70% in meno di energia rispetto a un forno tradizionale. La pulizia è resa estremamente semplice grazie al cestello di frittura, che è antiaderente e completamente lavabile in lavastoviglie, permettendo di dedicare meno tempo alle faccende domestiche e più al piacere di mangiare.

