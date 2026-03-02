Moulinex Easy Fry, al minimo storico la friggitrice ad aria silenziosa
Silenziosa, 10 programmi e Easy Clean & Store: l’offerta Amazon sulla friggitrice Moulinex rende l’acquisto davvero conveniente.
Cerchi una friggitrice ad aria pratica e discreta? Moulinex Easy Fry Silence punta tutto su una gestione semplice e su una rumorosità ridotta, con comandi touchscreen immediati e programmi pronti all’uso per guidarti nella cottura. Colpiscono la facilità di pulizia del cestello, la possibilità di rimuovere il manico e il coperchio che lo trasforma in un contenitore da frigo: soluzioni intelligenti per un utilizzo quotidiano senza pensieri.
L’offerta Amazon di oggi è particolarmente interessante grazie a uno sconto del 36%. Se vuoi approfittarne subito, ecco il link diretto all’offerta.
Moulinex Easy Fry Silence: prezzo, offerta e sconto Amazon
Oggi Moulinex Easy Fry Silence è proposta a 89,98 € con uno sconto del 36%. Tradotto in pratica, significa un risparmio di circa 51 € rispetto al prezzo di listino, un taglio consistente che rende questa friggitrice un acquisto molto conveniente per chi vuole passare a una cottura più rapida e leggera.
Se vuoi verificare disponibilità e tempi di consegna, puoi andare direttamente alla pagina prodotto: vai all’offerta.
Moulinex Easy Fry Silence: le caratteristiche tecniche
Il punto forte è la Silent Technology che isola il rumore con un flusso d’aria ottimizzato, ideale per cucinare senza fastidi. Il sistema Easy Clean & Store con frontale rimovibile semplifica la pulizia e, grazie all’accessorio-coperchio, il recipiente diventa un pratico contenitore per conservare in frigo.
La dotazione è completa: 10 programmi preimpostati, touchscreen intuitivo e temperature regolabili da 40°C a 220°C per spaziare da snack croccanti a secondi più strutturati. Con una capacità di 5 litri (1,5 kg) e potenza da 1670W, promette risultati fino al 55% più rapidi rispetto a un forno tradizionale e con consumi fino al 70% in meno (test 2023 su patatine fritte surgelate). Il cestello è lavabile in lavastoviglie e il manico è rimovibile: una combinazione che rende la manutenzione immediata.
In dotazione trovi anche la griglia con rivestimento antiaderente e sistema di scolo, utile per carne, pesce e verdure. Da segnalare l’impegno del brand: 15 anni di riparabilità con ricambi disponibili in una rete di centri dedicati. In sintesi, una friggitrice ad aria silenziosa, versatile e curata nei dettagli che punta su praticità quotidiana e risparmio energetico.
