Motorola, sprofonda il prezzo dello smartphone top: costa quasi la metà

Il Motorola Signature è in promo con uno sconto del 42% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio di 550 euro. Sottilissimo, con uno schermo super fluido e tripla fotocamera da 50 megapixel.

MisterGadget.Tech

Uno dei telefoni più iconici usciti sul mercato in questi ultimi mesi. Stiamo parlando del Motorola Signature, telefono del brand statunitense uscito sul mercato da un paio di mesi e caratterizzato non solo da una scheda tecnica di livello elevatissimo, ma soprattutto di un design ricercato. Il merito è dello spessore sottilissimo che lo rende uno dei più maneggevoli sul mercato. Un vero piacere per gli occhi. A tutto questo si aggiungono componenti di ultima generazione che assicurano anche prestazioni da vero top di gamma, come il processore Snapdragon 8 Gen 5. Oggi, però, non siamo qui per parlare solo delle caratteristiche tecniche, ma soprattutto dell’offerta disponibile su Amazon. Infatti, grazie allo sconto lampo del 42% il prezzo sprofonda al minimo storico e risparmi ben 550 euro. Una promo imperdibile per un vero telefono top.

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Motorola Signature: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per un telefono top uscito sul mercato da pochi mesi. Da oggi su Amazon trovi il Motorola Signature in promo a un prezzo di 749,99 euro con uno sconto del 42% su quello di listino. Il risparmio netto è di 550 euro e approfitti del minimo storico su quello di listino. Per alleggerire la spesa puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento.

Lo smartphone è già disponibile nei magazzini del venditore e per la consegna devi aspettare solamente qualche giorno. Per il reso gratuito le regole da seguire sono le classiche di Amazon, con quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

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Motorola Signature: le caratteristiche tecniche

Il Motorola Signature ridefinisce il concetto di design applicato a uno smartphone. Un modello tra i più sottili sul mercato, ma senza trovare compromessi sul fronte delle prestazioni. A tutti gli effetti è un telefono premium e per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Partiamo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display Extreme AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e con refresh rate fino a 165 Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Non è tutto: la luminosità elevata lo rende visibile sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono garantite da uno dei migliori processori sul mercato: lo Snapdragon 8 Gen 5. Viene anche supportato da 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è di livello assoluto. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel che assicura foto perfette in ogni situazione, un obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3x e Super Zoom Pro fino a 100x con intelligenza artificiale. Anche la fotocamera per i selfie è sempre da 50 megapixel. A supporto hai tante funzioni e strumenti che sfruttano al meglio l’AI.

Lo spessore super sottile non ha va a inficiare la batteria che ha una capacità di 5200 mAh e ti accompagna per tutto il giorno. C’è anche il supporto alla ricarica Turbo Power da 90W per avere il 100% di autonomia in poco meno di trenta minuti.

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