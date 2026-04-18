TOTALE PUNTI 7.8 Motorola Signature Il Motorola Signature ha un profilo ben definito: punti di forza genuini e difficilmente contestabili, affiancati da alcune scelte progettuali che lasciano qualche interrogativo aperto. Il comparto fotografico segna un salto di qualità reale rispetto a qualsiasi cosa Motorola abbia proposto in precedenza. Il display è semplicemente tra i migliori disponibili oggi su piattaforma Android. L'esperienza software è pulita, senza le sovrastrutture che appesantiscono altri sistemi. Il problema, perché un problema c'è, arriva quando si gira lo smartphone e si osserva il retro. Ma andiamo con ordine.

PRO Sensori Sony LYTIA: fotocamera finalmente da top di gamma

Display LTPO AMOLED tra i più luminosi sul mercato (6200 nit di picco)

Spessore di 7 mm nonostante la batteria da 5200 mAh

Ricarica cablata da 90W: dal 0 al 50% in circa 15 minuti

Sette anni di aggiornamenti OS e sicurezza garantiti CONTRO Il retro è visivamente identico a quello dei modelli entry-level Moto G

186 grammi non sono esattamente "leggero" per un dispositivo così sottile

Episodi di surriscaldamento sotto carico prolungato

Moto AI ancora distante dalla maturità di Samsung e Google

Design e materiali VOTO: 7 Visto di fronte, il Motorola Signature è convincente senza riserve. La cornice in alluminio aeronautico spazzolato, le curve gentilissime del display che si estende fino ai bordi della scocca, i 6,99 mm di spessore abbinati a 186 grammi di peso: tutto comunica cura costruttiva. La colorazione Martini Olive, sviluppata in collaborazione con PANTONE, ha una texture ispirata al twill che è piacevole al tatto e più resistente alle impronte di quanto ci si aspetti. Il nodo irrisolto sta sul retro. Il modulo fotocamera circolare che caratterizza il Signature è, nella forma e nelle proporzioni, visivamente identico a quello di un Moto G da 200 euro. L'identità visiva coerente ha un valore quando rafforza il posizionamento del brand; in questo caso finisce per fare l'effetto opposto, privando il flagship della distinzione formale che chi spende a questi livelli ha tutto il diritto di aspettarsi. Le certificazioni sono serie: IP68, IP69 e conformità MIL-STD-810H. La confezione include una cover rigida trasparente con anello magnetico e imballaggi completamente privi di plastica, con inchiostri a base vegetale — piccoli dettagli che raccontano un'attenzione all'esperienza di unboxing superiore alla media di categoria.

Display VOTO: 9 Il pannello Extreme LTPO AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 1264×2780 pixel e densità di 446 ppi è il punto di forza più difficile da contestare dell'intero dispositivo. Il refresh rate adattivo si muove in modo autonomo tra 1Hz e 165Hz a seconda del contenuto visualizzato, con un doppio vantaggio: fluidità percepita elevata nei momenti che la richiedono, risparmio energetico nei momenti in cui non serve. La luminosità di picco dichiarata è 6200 nit, un valore che sulla carta supera sia iPhone 17 Pro che la maggior parte dei flagship Android attuali. Nella pratica, la regolazione manuale al massimo si attesta intorno ai 470-500 nit; la gestione automatica in piena luce porta il display a circa 1500 nit, ampiamente sufficienti per la leggibilità in qualsiasi condizione all'aperto. Le certificazioni Dolby Vision, HDR10+ e Widevine L1 garantiscono lo streaming in qualità massima su tutte le principali piattaforme. Nei test quotidiani su Netflix e Prime Video, il risultato è stato tra i migliori osservati su Android oggi.

Fotocamera VOTO: 8 È qui che il Motorola Signature guadagna la propria ragion d'essere. Il sensore principale Sony LYTIA 828 da 50 MP — con pixel da 2,44 µm, apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica a 3,5° — è il più grande mai montato su uno smartphone Motorola. In piena luce produce immagini bilanciate, con una gestione dell'HDR convincente e una saturazione dei colori calibrata, lontana dall'esuberanza di molti competitor asiatici. La tecnologia Hybrid Frame-HDR dichiara una gamma dinamica di 100 dB, sei volte superiore rispetto alle generazioni precedenti, e i test in controluce confermano che il dato è aderente alla realtà. Il sistema si completa con un teleobiettivo periscopico Sony LYTIA 600 da 50 MP con zoom ottico 3x (affidabile fino a 10x, oltre il dettaglio cede), un ultragrandangolare da 50 MP con campo visivo da 122° e autofocus incorporato, e una fotocamera frontale Sony LYTIA 500 da 50 MP con autofocus. Il video arriva a 8K Dolby Vision a 30 fps, con slow motion fino a 4K a 120 fps. Il riconoscimento DXOMARK Gold Label con punteggio 164 — il migliore tra gli smartphone ultrasottili testati — non è comunicazione vuota. Le ombre esistono: in bassa luce il dettaglio cala sensibilmente, e il processamento AI conserva qualche artificiosità su texture complesse. Non è il sistema fotografico assoluto più avanzato della sua fascia, ma è il più avanzato che Motorola abbia mai prodotto. Per chi segue il brand da anni, questa è davvero una notizia.

Prestazioni e software VOTO: 8 Il processore Snapdragon 8 Gen 5 a 3nm con clock massimo a 3,8 GHz, abbinato a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.1, garantisce prestazioni elevate in ogni scenario d'uso quotidiano. Va precisato che si tratta della variante standard e non Elite del chip — una differenza misurabile nei benchmark sintetici ma praticamente irrilevante nell'uso reale. Il sistema di raffreddamento con metallo liquido e maglia in rame è una soluzione inedita per un chassis così sottile: gestisce bene le temperature nelle sessioni normali, mentre sotto carico intenso e prolungato il thermal throttling emerge — le prestazioni calano per contenere il calore entro i 7 mm di spessore. Sul fronte software, Android 16 con Hello UI è uno dei punti di forza storici di Motorola: vicino allo stock Android, privo di sovrastrutture, con personalizzazioni sensate. La promessa di sette anni di aggiornamenti sia per il sistema operativo che per le patch di sicurezza è un argomento concreto, raro in un mercato che tratta spesso la longevità del software come un optional. Moto AI funziona in italiano e alcune funzioni — riepiloghi, assistente contestuale, rielaborazione foto — si rivelano genuinamente utili. Altre mostrano ancora margini di maturazione evidenti: la maturità di Galaxy AI o delle funzioni AI di Pixel non è ancora raggiunta. Non è un ostacolo, ma è una promessa parzialmente mantenuta.

Batteria e ricarica VOTO: 7 La batteria da 5200 mAh in tecnologia silicio-carbonio è la scelta che ha reso possibile contenere tutto in 7 mm di spessore senza rinunciare a un'autonomia accettabile. Nei test con utilizzo misto — navigazione, social, fotografia e streaming — il Signature ha superato la giornata intera con regolarità, attestandosi su circa 7-7,5 ore di schermo attivo. Non è un dispositivo pensato per chi cerca due giorni di autonomia, ma arrivare a sera senza ansie è un risultato concreto e costante. La ricarica cablata TurboPower da 90W porta la batteria al 50% in circa 15 minuti e completa il ciclo in meno di 60 minuti — un dato eccellente per la categoria. La ricarica wireless da 50W è teoricamente interessante, ma il dock proprietario Motorola non è più disponibile nei canali di vendita ufficiali: nella pratica ci si ferma al tetto Qi2 di 25W, salvo reperire il dock su mercati secondari. È un dettaglio che stride con l'ambizione del prodotto, e che Motorola avrebbe dovuto risolvere prima del lancio.