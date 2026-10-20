Motorola Signature, lo sconto è eccezionale: prezzo in picchiata

Il Motorola Signature è in offerta con uno sconto del 38% e risparmi ben 500 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Schermo super fluido, ottime prestazioni e tripla fotocamera da 50 megapixel.

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Un telefono che punta su due pilastri: raffinatezza e tecnologia. Un connubio difficile da trovare in un periodo storico in cui gli smartphone sono tutti molto simili tra di loro. Parliamo del Motorola Signature, smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e realizzato con grande cura e con uno spessore sottilissimo. Uno smartphone protagonista anche di un’ottima offerta su Amazon: lo sconto del 38% fa crollare il prezzo e risparmi 500 euro su quello di listino. L’offerta non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero e diventa un vero best-buy. A bordo del Motorola Signature troviamo quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo super fluido con refresh rate fino a 165 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Smartphone molto richiesto in queste ultimi giorni e ti consigliamo di approfittare della promo il prima possibile.

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Motorola Signature: prezzo, offerta e sconto Amazon

Trovare un telefono di fascia alta con uno sconto di 500 euro non è una cosa da tutti i giorni. Da oggi il Motorola Signature è disponibile su Amazon a un prezzo di 799 euro e lo sconto del 38% lo fa diventare un vero best-buy. Le condizioni d’acquisto sono impreziosite dalla possibilità di pagare in 12 rate da 66,59 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Essendo venduto e spedito direttamente dalla piattaforma di e-commerce la disponibilità è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo assicurati da Amazon.

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Motorola Signature: le caratteristiche tecniche

Il design è il primo elemento che salta immediatamente all’occhio. Motorola ha estremizzato le forme per renderlo sottile e maneggevole, senza inficiare, però, le performance che restano da top di gamma.

E per capire che la scheda tecnica del Motorola Signature è da primi della classe basta analizzarla. Partiamo dall’ottimo display Extreme AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione SuperHD con refresh rate fino a 165 Hz che lo rende fluido nell’utilizzo quotidiano. Si tratta di uno dei valori più elevati sul mercato. Le prestazioni e il multitasking non sono certo un problema grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Gen 5 con a supporto 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Uno spessore così sottile potrebbe far pensare a delle limitazioni sul fronte fotocamere o sulla batteria. Nulla di più sbagliato. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3x e Super Zoom Pro da 100x. Per gli scatti frontali, invece, trovi una fotocamera sempre da 50 megapixel che assicura selfie perfetti da caricare sui propri profili social.

Per quanto riguarda l’autonomia, invece, troviamo a bordo una batteria in silicio-carbone da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. C’è anche il supporto alla ricarica Turbo Power da 90 W che ti permette di avere il 100% di autonomia in poco meno di trenta minuti.

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