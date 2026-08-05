Motorola, lo smartphone premium a metà prezzo: maxi risparmi e prezzo crollato

Il Motorola Signature è in promo su Amazon con uno sconto del 43% e il risparmio netto è superiore ai 550 euro. Schermo AMOLED super fluido e ottime prestazioni.

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Un nome evocativo per uno smartphone che è veramente unico nel panorama mobile. Il Motorola Signature è un telefono premium del brand statunitense che si caratterizza per un design super sottile e per sensori fotografico di livello professionale. Un telefono non solo prestazionale, ma anche bello da vedere e leggero da avere in tasca. Dotato delle migliori componenti del momento a partire dal processore Snapdragon 8 Gen 5 in grado di assicurare prestazioni fulminee e di un display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate fino a 165 Hz. Oggi, però, diventa il protagonista assoluto grazie all’offerta shock disponibile su Amazon: con lo sconto del 43% risparmi più di 550 euro e fai un super affare. Non perdere questa opportunità e approfittane subito.

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Motorola Signature: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super promo per il Motorola Signature, telefono che si posiziona nella fascia altissima del mercato. Grazie alla promo disponibile oggi lo trovi con uno sconto del 43% e il prezzo scende a 739,99 euro, con un risparmio su quello di listino superiore ai 550 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Motorola Signature: le caratteristiche tecniche

Se il design del Motorola Signature cattura l’attenzione, sono le prestazioni a farti innamorare. Un telefono fluido, veloce e con componenti di ultima generazione che ti permettono di fare tutto quello che vuoi,

Per questo telefono il brand statunitense non ha cercato compromessi, ma ha scelto le migliori componenti disponibili sul mercato, a partire dal processore Snapdragon 8 Gen 5 in grado di assicurare prestazioni fulminee con qualsiasi applicazione, anche le più impegnative. Lo schermo è una garanzia: pannello AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 165 Hz, uno dei valori più elevati sul mercato.

Il grande lavoro di Motorola lo si vede soprattutto con il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con cui potrai toglierti grandi soddisfazioni. Il sensore principale da 50 megapixel è supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo sempre da 50 megapixel con zoom ottico 3x e Super Zoom Pro fino a 100 x con tecnologia AI. Anche la fotocamera frontale è sempre da 50 megapixel. La qualità degli scatti e dei video è di livello professionale e puoi riempire il tuo feed social con contenuti da content creator.

Nonostante le dimensioni compatte, la batteria è da ben 5200 mAh e ti accompagna per tutto il giorno. Supporta anche la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in pochissimo tempo.

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