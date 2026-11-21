Il Motorola Signature è in promo con uno sconto del 43% e risparmi più di 550 euro. Schermo Extreme AMOLED, processore top e tripla fotocamera da 50 megapixel.

MisterGadget.Tech

Gli smartphone sono i grandi protagonisti della Settimana del Black Friday di Amazon e alcuni modelli catturano immediatamente l’attenzione per il risparmio e lo sconto. Come ad esempio il Motorola Signature, smartphone di fascia altissima disponibile con un super sconto del 43% che fa risparmiare più di 550 euro su quello di listino. Per rendere ancora più interessante la promo c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un vero affare da non farsi assolutamente sfuggire. Il Motorola Signature è un telefono che si riconosce immediatamente, essendo uno dei più sottili sul mercato e dotato di caratteristiche uniche, come ad esempio la tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel. Prestazioni fulminee con il processore Snapdragon 8 Gen5 e una batteria a lunga durata: difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Motorola Signature Prodotto non disponibile Prodotti simili

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Motorola Signature: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo in picchiata per il Motorola Signature. Da oggi lo trovi in offerta a un prezzo di 734,10 euro grazie allo sconto del 43% che fa crollare il prezzo e ne risparmi poco più di 550 su quello di listino. Non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 61,18 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistando lo smartphone oggi ti viene consegnato a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2027. In questo modo puoi testarlo con tutta calma, oppure acquistarlo oggi in vista del Natale.

Motorola Signature Prodotto non disponibile Prodotti simili

Motorola Signature: le caratteristiche tecniche

Tra i telefoni usciti nell’ultimo periodo, il Motorola Signature è sicuramente uno dei più interessanti. Abbina a una scheda tecnica premium, un design ricercato. Infatti, è uno dei telefoni più sottili e leggeri in circolazione e non occupa molto spazio nella tasca, nonostante dimensioni extra-large.

La scheda tecnica si basa su un display Extreme AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Super HD e refresh rate fino a 165 Hz, uno dei valori più elevati in circolazione che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 supportato da ben 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Non hai problemi con il multitasking e le app si aprono rapidamente e con la massima fluidità.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico sul quale Motorola ha investito molto. Nella parte posteriore trovi:

sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine

da con stabilizzazione ottica dell’immagine fotocamera ultragrandangolare da 50 megapixel con funzione macro

da con funzione macro teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3x e Super Zoom 100x con supporto AI.

Per i selfie hai a disposizione un’altra ottima fotocamera da 50 megapixel.

La batteria non è da meno. Nonostante uno spessore minimo, Motorola è riuscita a equipaggiare il telefono con una batteria da 5200 mAh con cui arrivi a fine giornata senza problemi.

Motorola Signature Prodotto non disponibile Prodotti simili