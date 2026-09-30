Motorola Signature, lo smartphone top crolla di prezzo: maxi sconto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

MisterGadget.Tech

Motorola oramai non è più una novità nel panorama degli smartphone Android. Il brand statunitense è una realtà affermata e il merito è di tanti dispositivi performanti e dotati anche di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Come nel caso del Motorola Signature, smartphone che si posiziona nella fascia altissima del mercato e dotato non solo di caratteristiche tecniche premium, ma anche di un design unico. Il telefono, infatti, è sottilissimo e leggerissimo, senza che queste caratteristiche ne inficino le prestazioni. Infatti, è dotato del processore Snapdragon 8 Gen5, di uno schermo Extreme AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate fino a 165 Hz e di una tripla fotocamera con sensori da 50 megapixel. Oggi, però, non ne parliamo solamente per le caratteristiche tecniche, ma soprattutto per il prezzo disponibile su Amazon. Grazie allo sconto lampo del 38% risparmi ben 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero.

Motorola Signature 793,40 € -39% 1.299,00 € Risparmi 505,60 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Motorola Signature: prezzo, offerta e sconto Amazon

Uno dei migliori telefono top che puoi acquistare oggi. Il Motorola Signature è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e il prezzo scende a 799,90 euro, con un risparmio netto di 500 euro su quello di listino. Per alleggerire la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, essendo spedito e venduto da Amazon hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Motorola Signature 793,40 € -39% 1.299,00 € Risparmi 505,60 € Acquista su Amazon

Motorola Signature: le caratteristiche tecniche

Uno dei telefoni più interessanti usciti negli ultimi mesi. Il Motorola Signature abbina una scheda tecnica da top di gamma a un design che lo rende immediatamente riconoscibile. Sottilissimo, è anche molto maneggevole nell’utilizzo quotidiano.

Passando agli aspetti più tecnici, lo smartphone si basa su un display Extreme AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Super HD (superiore al FHD) e refresh rate fino a 165 Hz, uno dei valori più elevati sul mercato e che lo rende super fluido. La qualità delle immagini è elevatissima e lo puoi utilizzare anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen5 supportato da 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per utilizzare qualsiasi app senza troppi problemi, anche in multitasking.

Nonostante lo spessore super sottile, il comparto fotografico non ne risente. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e teleobiettivo periscopico sempre da 50 megapixel con zoom ottico 3x e Super Zoom fino a 100x con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera sempre da 50 megapixel, per autoritratti da pubblicare direttamente sui social.

Ottima anche la batteria da 5200 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale. Supporta la ricarica Turbo Power da 90 W per avere il 100% di autonomia in poco meno di 30 minuti.

Motorola Signature 793,40 € -39% 1.299,00 € Risparmi 505,60 € Acquista su Amazon