Motorola, sprofonda il prezzo dello smartphone top: sconto esagerato

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Il Motorola Signature è in offerta con uno sconto del 38% e risparmi quasi 500 euro su quello di listino. Super sottile e prestazioni da top di gamma.

MisterGadget.Tech

In un mercato in cui i prezzi degli smartphone continuano ad aumentare, trovare un dispositivo top di gamma con uno sconto del 38% che fa risparmiare quasi 500 euro su quello di listino è una rarità. E per questo motivo non bisogna farsi scappare l’opportunità. Il protagonista di questa ottima occasione è il Motorola Signature, telefono premium del brand statunitense protagonista di una delle migliori occasioni del giorno. Oltre il super sconto, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero e diventa una vera occasione. Il Motorola Signature è anche un telefono molto particolare: dotato di un design super sottile, ha le caratteristiche tipiche di un top di gamma, a partire dal processore Snapdragon 8 Gen5 che assicura prestazioni fulminee. Ottimo anche il comparto fotografico dotato di una tripla fotocamera posteriore. Una vera occasione da non perdere per un telefono che trovi a un prezzo speciale.

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Motorola Signature: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale su Amazon per il Motorola Signature, smartphone premium del brand statunitense. Con lo sconto del 38% assicurato da Amazon il prezzo scende a 802,99 euro, con un risparmio netto di quasi 500 euro su quello di listino. A rendere più agevole l’acquisto c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 66,92 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Essendo venduto e spedito direttamente dalla piattaforma di e-commerce, la disponibilità è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2027. In questo modo, potrai già acquistarlo in vista del Natale.

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Motorola Signature: super sottile con Snapdragon 8 Gen5

Un telefono che cattura l’attenzione, non solo per le caratteristiche tecniche che lo posizionano nella fascia altissima del mercato, ma anche per il design. Il Motorola Signature, infatti, è uno dei telefoni più sottili sul mercato e anche uno dei più maneggevoli.

Vedendo la scheda tecnica, si nota immediatamente la qualità del dispositivo. Il Motorola Signature si basa su un display Extreme AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Super HD e refresh rate fino a 165 Hz, uno dei valori più elevati sul mercato. Una frequenza di aggiornamento che lo rende fluido con qualsiasi applicazione. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Gen5 supportato da 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Multitasking e app pesanti non sono certo un problema.

Anche il comparto fotografico è da vero top di gamma.

Fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzato ottico dell’immagine

da con stabilizzato ottico dell’immagine Obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel

da 50 megapixel Teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3x

periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3x Fotocamera anteriore da 50 megapixel.

Un comparto completo e variegato che permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione.

Completa la scheda tecnica una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno e si ricarica anche abbastanza rapidamente. Un vero top di gamma, da oggi a un prezzo eccezionale.

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