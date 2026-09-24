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Signature 27 è il primo smartphone presentato con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Motorola ha già svelato parte della scheda tecnica: ecco cosa sappiamo.

Motorola

Motorola Signature 27 è il primo smartphone ufficiale con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, il chip Qualcomm a 2 nm pensato per AI e gaming.

Il modello introduce un sistema di raffreddamento ArcticMesh, una fotocamera principale da 50 MP, un teleobiettivo da 200 MP e funzioni video basate su intelligenza artificiale.

Il debutto commerciale resta fissato entro il 2026, mentre prezzo, display e batteria non sono ancora stati svelati.

Motorola Signature 27 è il primo smartphone presentato ufficialmente con il nuovo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, la piattaforma mobile appena annunciata da Qualcomm. Il produttore ha mostrato il suo prossimo top di gamma durante lo Snapdragon Summit, anticipando parte della scheda tecnica in vista del debutto commerciale previsto entro la fine del 2026.

Signature 27 è la seconda generazione della nuova famiglia premium di Motorola. Cambia anche il criterio utilizzato per il nome: il numero corrisponde alle ultime due cifre dell’anno a cui appartiene la nuova generazione.

Motorola Signature 27, il primo smartphone con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Il cuore dello smartphone è Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, il nuovo chip di fascia alta di Qualcomm realizzato con processo produttivo a 2 nm. Secondo Motorola, la piattaforma migliorerà le funzioni di intelligenza artificiale eseguite direttamente sul dispositivo. Sono attesi progressi anche nelle prestazioni durante il gaming.

A gestire le temperature sarà il nuovo sistema ArcticMesh. Motorola ha adottato una camera di vapore 3D più grande del 40% rispetto a quella della generazione precedente, abbinata al metallo liquido. La dissipazione sfrutta anche una rete in rame e un gel termico contenente particelle di diamante.

Sul fronte software, Signature 27 dovrebbe arrivare con Android 17. Motorola promette sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, con lo stesso periodo di supporto previsto per la sicurezza.

Fotocamera principale da 50 MP e teleobiettivo da 200 MP

Motorola ha svelato soltanto una parte del comparto fotografico. La fotocamera principale utilizza un sensore Sony LYTIA 910 da 50 MP, mentre il teleobiettivo periscopico raggiunge una risoluzione di 200 MP. Sul retro sono visibili altri moduli, ma l’azienda non ne ha ancora comunicato le caratteristiche.

Per i filmati debutta Video Enhancement Engine, che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare la scena durante la registrazione e intervenire in tempo reale sulla resa dei colori. È previsto anche un sistema di stabilizzazione ottica hardware da 3,5 gradi.

Signature 27 sarà inoltre il primo smartphone Motorola nato dalla nuova collaborazione pluriennale con Bang & Olufsen. Sul dispositivo compare il marchio Audio by B&O, che identifica il lavoro svolto sul comparto sonoro.

Motorola proporrà lo smartphone nelle colorazioni Pantone Coal Smoke con Tactical Weave, ispirato all’ingegneria automobilistica e all’abbigliamento tecnico, e Pantone Capulet Green, con finiture ispirate alla natura. Entrambe avranno una superficie posteriore testurizzata.

Quando esce Motorola Signature 27 in Italia?

Diversi dettagli rimangono ancora da scoprire. L’azienda non ha comunicato le specifiche del display né la capacità della batteria. Prezzo e data esatta di uscita non sono stati annunciati: Motorola ha confermato soltanto che Signature 27 arriverà sui mercati internazionali entro il 2026. Ulteriori informazioni saranno diffuse in prossimità del lancio.

Le caratteristiche anticipate finora descrivono uno smartphone che punta sulle prestazioni del nuovo chipset senza rinunciare a una particolare attenzione al design. Signature 27 sarà quindi uno dei modelli Motorola da seguire tra il 2026 e il 2027.

Perché la presentazione allo Snapdragon Summit è importante

La scelta dello Snapdragon Summit per mostrare Motorola Signature 27 è legata direttamente al nuovo processore Qualcomm. Lo smartphone è stato infatti presentato durante lo stesso evento in cui è stato annunciato Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, il chip che utilizzerà e che arriverà anche su altri top di gamma.

Motorola ha così associato fin dall’annuncio Signature 27 alla nuova generazione della piattaforma Qualcomm, dando particolare risalto alle prestazioni. Il telefono è stato il primo modello presentato ufficialmente con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, anche se la stessa piattaforma verrà utilizzata da altri produttori.