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Motorola

Motorola Signature 27 è un top di gamma da 1.399 euro con processore Snapdragon di ultima generazione, display AMOLED da 6,8 pollici e picco dichiarato di 12.000 nit.

Il comparto fotografico comprende un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel e un sensore dedicato al movimento, mentre la batteria da 7.000 mAh supporta ricarica rapida cablata e wireless.

Disponibile in Italia con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria, il dispositivo offre Android 17, sette anni di aggiornamenti e compatibilità prevista con GrapheneOS.

Motorola ha presentato ufficialmente Signature 27, il suo nuovo smartphone di fascia alta con cui punta a competere direttamente con i modelli più avanzati di Samsung ed Apple. Il dispositivo integra il potente Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 e introduce un sistema fotografico con teleobiettivo da 200 megapixel. Tra le novità spicca anche un display OLED che, secondo Motorola, raggiunge una luminosità di picco di 12.000 nit. Il prezzo in Italia è di 1.399 euro, nella configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Motorola Signature 27: prestazioni e display da record

Il nuovo Signature 27 è tra i primi smartphone a utilizzare lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, il processore di punta di Qualcomm progettato per gestire applicazioni particolarmente impegnative e funzionalità avanzate di intelligenza artificiale.

Per controllare le temperature, Motorola ha sviluppato il sistema di raffreddamento ArcticMesh, che utilizza una camera di vapore più grande del 40% rispetto alla generazione precedente.

Lo schermo è un Extreme AMOLED Duo da 6,8 pollici, con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz. La tecnologia Tandem OLED sovrappone due strati emissivi per aumentare la luminosità e migliorare l’efficienza energetica.

Motorola parla di un picco di 12.000 nit, un valore riferito a una porzione molto limitata del display e che non rappresenta la luminosità normalmente raggiungibile durante l’utilizzo.

Fotocamera da 200 MP e un nuovo sensore dedicato al movimento

Il comparto fotografico rappresenta una delle principali novità. La fotocamera principale utilizza un sensore Sony LYTIA L910 da 50 megapixel, con stabilizzazione ottica e tecnologia LOFIC per migliorare la gestione delle scene con forti differenze di luminosità.

Il teleobiettivo periscopico da 200 megapixel offre uno zoom ottico 3x, mentre la tecnologia Super Zoom Pro permette di raggiungere ingrandimenti fino a 100x attraverso l’elaborazione delle immagini.

Sono presenti anche una fotocamera ultragrandangolare da 50 megapixel e una frontale con la stessa risoluzione.

La novità più particolare è il sensore EVS (Event Vision Sensor), che rileva le variazioni di luminosità a livello dei singoli pixel per individuare il movimento. In combinazione con la funzione Action Shot, dovrebbe aiutare a fotografare soggetti in rapido movimento riducendo le immagini mosse.

Batteria da 7.000 mAh e sette anni di aggiornamenti

Motorola Signature 27 monta una batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh, con una capacità superiore del 35% rispetto al predecessore. Supporta la ricarica cablata da 90 W e quella wireless da 50 W. Secondo Motorola, bastano 12 minuti di ricarica per ottenere energia sufficiente a un’intera giornata di utilizzo.

Lo smartphone arriva con Android 17 e riceverà sette anni di aggiornamenti del sistema operativo. È prevista anche la compatibilità con GrapheneOS, sistema operativo open source orientato alla protezione della privacy, sviluppata in collaborazione con la relativa fondazione. Ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi mesi.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale sono presenti Motorola Qira e il supporto alle nuove funzioni Gemini Intelligence, il cui rilascio avverrà progressivamente. L’audio è stato sviluppato in collaborazione con Bang & Olufsen.

Motorola Signature 27: prezzo e disponibilità in Italia

Motorola Signature 27 costa 1.399 euro in Italia, dove sarà commercializzato esclusivamente nella versione con 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione, attraverso il sito ufficiale dell’azienda.

Le colorazioni disponibili sono Pantone Coal Smoke e Capulet Olive, caratterizzate da finiture posteriori differenti. Il dispositivo dispone inoltre delle certificazioni IP68 e IP69 per la resistenza all’acqua e alla polvere.