Offerta speciale per il Motorola razr 70 plus che trovi su Amazon con il 47% di sconto e lo paghi quasi la metà. Doppio schermo, designa a conchiglia e ottime prestazioni.

Motorola

Ecco l’occasione che non devi farti sfuggire se sei alla ricerca di un nuovo telefono top di gamma. Parliamo del Motorola razr 70 plus, modello che abbina alle componenti top di gamma anche un’altra caratteristica che lo rende unico: il design pieghevole a conchiglia. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 47% che te lo fa pagare quasi la metà e risparmi più di 550 euro su quello di listino. Un vero affare per un telefono che non ha paura di essere paragonato a modelli più blasonati e famosi. Le caratteristiche sono da vero top: doppio schermo (interno da 7 pollici con refresh rate fino a 165 Hz,), processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni e un comparto fotografico dotato di una doppia fotocamera da 50 megapixel. Un vero affare che non devi farti scappare.

Motorola razr plus 633,83 € -47% 1.199,00 € Risparmi 565,17 € Acquista su Amazon

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Motorola razr plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

A un prezzo di 633,83 euro il Motorola razr 70 plus è il telefono da comprare assolutamente oggi. Il merito è dello sconto del 47% che te le fa pagare quasi la metà e risparmi più di 560 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del telefono è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, hai tempo fino al 15 gennaio 2026 per effettuare il reso gratuito.

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Motorola razr plus: pieghevole e doppia fotocamera

Il pieghevole top alla portata di tutti. Un telefono con un design iconico a cui si associa una scheda tecnica da vero top di gamma. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica. Il Motorola razr 70 plus è dotato di un display interno LTPO AMOLED da 7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 165Hz che lo rende super fluido e grande abbastanza per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Il display esterno OLED da 4 pollici permette di usare molte funzioni senza aprire il telefono, ed è protetto da Gorilla Glass Victus.

Le prestazioni non sono certo un problema e sono affidate al processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 abbinato a 12 GB di RAM e a ben 512 GB di memoria interna. In questo modo hai tutto lo spazio a disposizione per installare le tue app preferite e salvare immagini e video.

Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, una fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel e una fotocamera frontale da 32 megapixel. La qualità delle immagini e degli scatti è elevata, anche grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

La batteria da 4.500 mAh supporta la ricarica rapida cablata da 45W e ti supporta per tutto il giorno senza troppi problemi. Lo smartphone vanta la certificazione IP48 contro acqua e polvere. Il sistema operativo è Android 16, con 3 anni di aggiornamenti del sistema e 4 anni di patch di sicurezza.

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