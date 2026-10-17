Il razr fold l’ho usato a lungo e la domanda che mi sono fatto è semplice: come se la cava un’azienda al suo primo pieghevole a libro? Costruzione e software sono i due terreni dove Motorola gioca in casa e dove ho avuto le impressioni più nette, mentre su peso e spessore il confronto con Samsung e Honor è meno comodo.

Design e materiali VOTO: 8

La qualità costruttiva è il motivo principale per cui il razr fold mi ha convinto. Telaio e isola fotografica sono in alluminio spazzolato, la cerniera è in acciaio inossidabile e lo schermo esterno è protetto dal Gorilla Glass Ceramic 3, un vetro che Motorola è la prima a montare su uno smartphone. Il retro ricorda un tessuto morbido e cambia carattere a seconda del colore, Blackened Blue o Lily White.

Il punto debole si sente in mano: il razr fold pesa 243 grammi ed è spesso 9,89 mm da chiuso e 4,55 mm da aperto. Il Galaxy Z Fold7, di cui trovate la recensione qui, si ferma a 215 grammi e 8,9 mm, mentre l’Honor Magic V6 a circa 219 grammi e 8,75 mm.

Sulla carta sono differenze piccole, nell’uso quotidiano no, e queste misure sembrano uscite da un paio di stagioni fa. La certificazione IP48 e IP49 promette acqua sì, polvere non del tutto.