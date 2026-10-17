Ho provato il pieghevole Motorola razr fold: mi è piaciuto, anche se pesa troppo
Il primo pieghevole a libro di Motorola è un esordio riuscito, con costruzione e batteria da primo della classe. Il peso e il futuro del formato, però, lasciano più di un dubbio.
Il Motorola razr fold è il primo smartphone pieghevole a libro del marchio, un telefono di fascia alta disponibile in Italia da inizio maggio 2026 con un prezzo di listino di 1.999 euro per la versione da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria. Oggi si trova online a circa 1.400 euro. Si rivolge a chi vuole un grande schermo in tasca, una batteria affidabile e la penna inclusa, anche a costo di portarsi dietro un telefono più pesante dei rivali.
Motorola ha costruito la sua fortuna sui pieghevoli a conchiglia, quelli che si chiudono per entrare in una tasca piccola. Il formato a libro è un’altra storia: chiuso è un telefono, aperto diventa un piccolo tablet su cui leggere, scrivere e tenere due app affiancate, dal caffè del mattino al treno della sera.
Per questo il razr fold è un test interessante. Non è solo un telefono nuovo, è il primo passo di un marchio in un segmento dove Samsung gioca da anni e dove i prezzi oltre i 2.000 euro tengono lontani quasi tutti.
Motorola Razr Fold
Il razr fold l’ho usato a lungo e la domanda che mi sono fatto è semplice: come se la cava un’azienda al suo primo pieghevole a libro? Costruzione e software sono i due terreni dove Motorola gioca in casa e dove ho avuto le impressioni più nette, mentre su peso e spessore il confronto con Samsung e Honor è meno comodo.
A questo si aggiunge una questione che va oltre il singolo telefono: i pieghevoli a libro sono pronti a uscire da una piccola nicchia? Lo vediamo partendo da ciò che si tocca con mano, poi dai numeri.
- Costruzione premium
- Batteria da 6.000 mAh
- Ricarica rapida a 80 W
- Penna inclusa nella confezione
- Schermi molto luminosi
- Peso di 243 grammi
- Spessore da chiuso di 9,89 mm
- Protezione dalla polvere parziale
- Chip meno potente dei rivali
La qualità costruttiva è il motivo principale per cui il razr fold mi ha convinto. Telaio e isola fotografica sono in alluminio spazzolato, la cerniera è in acciaio inossidabile e lo schermo esterno è protetto dal Gorilla Glass Ceramic 3, un vetro che Motorola è la prima a montare su uno smartphone. Il retro ricorda un tessuto morbido e cambia carattere a seconda del colore, Blackened Blue o Lily White.
Il punto debole si sente in mano: il razr fold pesa 243 grammi ed è spesso 9,89 mm da chiuso e 4,55 mm da aperto. Il Galaxy Z Fold7, di cui trovate la recensione qui, si ferma a 215 grammi e 8,9 mm, mentre l’Honor Magic V6 a circa 219 grammi e 8,75 mm.
Sulla carta sono differenze piccole, nell’uso quotidiano no, e queste misure sembrano uscite da un paio di stagioni fa. La certificazione IP48 e IP49 promette acqua sì, polvere non del tutto.
Il display interno è un OLED da 8,1 pollici con refresh fino a 120 Hz, lo schermo esterno da 6,6 pollici arriva a 165 Hz. Motorola dichiara picchi da 6.200 nit, ma contano i valori misurati: circa 1.500 nit in luminosità automatica sotto il sole e picchi vicini ai 2.860 nit, identici su entrambi i pannelli. Sono numeri ottimi, che lasciano il telefono leggibile anche in pieno giorno.
La piega al centro quasi non si sente con il dito, ma si vede guardando lo schermo di taglio, e non è la meno visibile del mercato. Il formato quasi quadrato è perfetto per affiancare due app, meno per i video, che lasciano bande nere. Il 165 Hz dello schermo esterno, infine, si attiva solo nei giochi compatibili.
Le tre fotocamere posteriori sono tutte da 50 megapixel: la principale con sensore Sony da 1/1,28 pollici e apertura f/1.6, il teleobiettivo 3x e l’ultra grandangolare con autofocus, che fa anche macro. Il risultato è una fotografia vivace e decisa, con colori caldi e saturi e molta nitidezza, molto nello stile Motorola. Principale e teleobiettivo sono le migliori della terna.
Il limite si vede con l’ultra grandangolare e di notte: l’immagine diventa morbida e serve una mano ferma. Il 3x ottico è meno ambizioso del 5x di alcuni rivali, e lo zoom digitale fino a 100x funziona bene fino a circa 10x, mentre oltre i 30x l’elaborazione è eccessiva. Sul video si arriva a 8K a 30 fps con una buona stabilizzazione. Non è il pieghevole più fotografico, ma è tra i migliori.
Il razr fold monta lo Snapdragon 8 Gen 5 con 16 GB di RAM, un gradino sotto lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Honor e dei nuovi Samsung. In Geekbench 6 segna circa 2.700 punti in single core, contro i quasi 3.600 dei rivali con il chip Elite, ma nell’uso quotidiano, tra multitasking e giochi, non mostra esitazioni.
Il software è l’altra metà del discorso: Hello UX su Android 16, pulito e ricco di personalizzazioni e gesti, con sette anni di aggiornamenti promessi. Lo schermo aperto regge fino a tre app insieme e c’è un assistente che riassume notifiche e riunioni.
La Moto Pen Ultra è inclusa nella confezione e funziona su entrambi gli schermi, ma il telefono non ha un alloggiamento per tenerla. Meno rifiniti, rispetto alla One UI di Samsung, sono i gesti di multitasking.
È il punto di forza del razr fold. La batteria da 6.000 mAh al silicio-carbonio ottiene in laboratorio 16 ore e 3 minuti di uso attivo con il display interno e 20 ore e 17 minuti con quello esterno, contro le 12 ore e 55 minuti del Galaxy Z Fold7. Nell’uso misto significa arrivare a sera senza pensieri. Anche rispetto al nuovo Galaxy Z Fold8 Ultra, che sale a 5.000 mAh con ricarica a 45 W, il razr fold resta avanti sulla capacità.
La ricarica cablata a 80 W porta il telefono al 36% in 15 minuti e al 100% in circa un’ora con un caricatore adatto. Esiste anche un limitatore di carica all’80% per proteggere la batteria nel tempo. Il caricabatterie però non è in confezione, i 50 W wireless richiedono una base proprietaria e manca lo standard Qi2 con magneti.
Motorola Razr Fold
Il razr fold ha una costruzione da primo della classe, una batteria da 6.000 mAh con ricarica a 80 W, due schermi luminosi, un software ricco e personalizzabile e la penna inclusa. Per un primo passo nel segmento è un esordio sorprendentemente solido.
Il limite è il peso: 243 grammi e 9,89 mm da chiuso, più dei rivali. Lo Snapdragon 8 Gen 5 non è il chip migliore, la protezione dalla polvere è parziale e resta il dubbio che questo formato rimanga una nicchia.
Al listino di 1.999 euro avrei esitato, ma a circa 1.500 euro il razr fold è molto competitivo e lo consiglio a chi vuole un pieghevole bello, costruito bene e con una batteria vera. Chi vuole il corpo più leggero guardi Samsung o Honor: Motorola ha fatto la parte difficile, ora deve dimagrire.
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