Motorola, lo smartphone pieghevole crolla di prezzo: sconto esagerato

Il Motorola razr 70 Ultra è in offerta con uno sconto di 300 euro e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Doppio schermo, processore Snapdragon e fotocamere professionali.

Motorola

Il Black Friday si avvicina sempre di più e le offerte cominciano a diventare stellari. E lo dimostra la promo disponibile da oggi per il Motorola razr 70 ultra, smartphone pieghevole con caratteristiche da top di gamma uscito sul mercato da un paio di mesi. Con la promo esclusiva di Amazon approfitti di un prezzo speciale e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Le condizioni di acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Le caratteristiche del telefono sono quelle tipiche di un top di gamma, il tutto impreziosito dall’iconico designa a conchiglia. Doppio schermo, processore Snapdragon ad altissime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel e fotocamera frontale sempre da 50 megapixel. La batteria da 5000 mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi.

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Motorola razr 70 Ultra: prezzo, offerta e prezzo Amazon

Offerta esclusiva Amazon da cogliere al volo. Solo per oggi trovi il Motorola raze 70 Ultra in offerta con uno sconto del 25% e il prezzo scende a 899,90 euro, con un risparmio netto di 300 euro su quello di listino. A rendere il tutto più attraente, la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 75 euro al mese a tasso zero.

Il telefono è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2027.

Motorola razr 70 Ultra: pieghevole e con fotocamere professionali

Se sei alla ricerca di uno dei migliori telefoni pieghevoli disponibili sul mercato, il Motorola razr 70 ultra è il modello che fa per te. Con il suo iconico design a conchiglia, è sia maneggevole che compatto. Il tutto con una scheda tecnica che lo rende un vero top di gamma.

Lo smartphone pieghevole di Motorola è dotato di un display interno Extreme AMOLED da 7 pollici con refresh rate a 165Hz, supporto HDR e Dolby Vision e una luminosità di picco fino a 5000 nit. Il display esterno OLED da 4 pollici è utilizzabile senza aprire il telefono e ti permette di accedere a tutte le funzioni che utilizzi maggiormente. Le prestazioni sono affidate al processore Snapdragon 8 Elite, abbinato a 16 gigabyte di RAM e a 512 gigabyte di memoria interna. Le app sono ottimizzate per essere usate con entrambi i display.

Il comparto fotografico comprende

una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica,

da con stabilizzazione ottica, un obiettivo ultra-grandangolare da 50 megapixel con funzione macro e

da con funzione macro e una fotocamera frontale da 50 megapixel

da i video si registrano fino a 8K a 30 fps.

La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida cablata fino a 68W e la ricarica wireless da 30W per avere il 100% di autonomia in poco meno di un’ora.