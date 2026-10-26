Motorola Razr 70 plus, sprofonda il prezzo dello smartphone pieghevole

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Il Motorola razr 70 plus è in promo con uno sconto del 42% e risparmi ben 500 euro su quello di listino. Doppio display, ottime prestazioni e fotocamera da 50 megapixel.

Motorola

Tra le aziende che in questi anni hanno puntato molto sugli smartphone pieghevoli c’è sicuramente Motorola. Il brand statunitense è stato tra i primi a intravedere le potenzialità di questi telefoni e con la gamma Motorola razr ha rilanciato anche uno dei modelli storici. E proprio il Motorola razr 70 plus è protagonista di una delle migliori occasioni che puoi trovare oggi su Amazon. Il merito è dello sconto del 42% che ti fa risparmiare ben 500 euro. Una vera occasione da non farsi sfuggire. Il Motorola razr 70 plus è un telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato ed è dotato di un doppio display, un processore Snapdragon che assicura prestazioni elevate, doppia fotocamera esterna con due sensori da 50 megapixel e anche una batteria che dura per tutto il giorno. Non perdere tempo, l’offerta è a tempo limitato.

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Motorola razr 70 plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo a picco per il Motorola razr 70 plus. Da oggi è disponibile a un prezzo di 699,86 euro grazie allo sconto del 42% presente in pagina. Il risparmio netto è di circa 500 euro e approfitti di un’occasione unica. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando oggi lo smartphone lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. La spedizione è affidata ad Amazon e per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

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Motorola razr 70 plus: le caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche da vero top di gamma, a un prezzo eccezionale. Il Motorola razr 70 plus è una delle migliori scelte che puoi fare oggi se sei alla ricerca di un telefono pieghevole che sia allo stesso tempo resistente e performante. La scheda tecnica ce lo conferma. Il Motorola razr 70 plus si caratterizza per un designa a conchiglia che lo rende iconico e compatto. Dotato di un doppio display: quello interno AMOLED da 7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 165Hz, mentre quello esterno è da 4 pollici e permette di usare molte funzioni senza aprire il telefono. Le prestazioni sono affidate al processore Snapdragon 8s Gen 3, abbinato a 12 gigabyte di RAM e a 512 gigabyte di memoria interna. Il multitasking non è certo un problema e hai il massimo supporto con qualsiasi applicazione.

Il design a conchiglia permette anche di utilizzare al meglio le fotocamere. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, una fotocamera ultra-grandangolare sempre da 50 megapixel e una fotocamera frontale da 32 megapixel per selfie pronti da caricare sui social. Puoi dare libero sfogo alla tua creatività posizionando il telefono in modi completamente nuovi.

Chiudiamo con la batteria che copre un’intera giornata senza troppi problemi e c’è anche il supporto alla ricarica rapida. Motorola ha assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamento del sistema operativo e di sicurezza per un paio di anni.

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