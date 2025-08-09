Rimane un'unica perplessità su un dettaglio importante: questo smartphone è stato lanciato poco più di un mese fa al prezzo di 1299 € e si trova oggi sul mercato ad una cifra intorno agli 860 €. Questo significa che la capacità di mantenere il proprio valore nel tempo è ridotta ai minimi termini, è bene tenerne conto quando si valuta l'acquisto.

Dopo tre settimane di utilizzo intensivo, abbiamo testato ogni aspetto di questo dispositivo per capire se riesce davvero a mantenere le promesse. Dalle prestazioni del processore alla qualità della fotocamera, dall'autonomia della batteria all'esperienza software, ogni elemento è stato valutato nel contesto dell'uso quotidiano.

Il Motorola Razr 60 Ultra arriva sul mercato con ambizioni importanti e un prezzo di circa 900 euro che lo posiziona direttamente in competizione con i migliori pieghevoli disponibili. Questo smartphone punta tutto su tre elementi chiave: un design raffinato che richiama l'iconico Razr originale, l'integrazione di funzionalità di intelligenza artificiale avanzate e il display esterno più ampio e funzionale della categoria.

La finitura generale è elegante e ben curata, con un approccio stilistico che punta più sulla classe senza tempo che sulle mode del momento. Una scelta che piacerà a chi apprezza lo stile raffinato.

Il primo impatto con il Razr 60 Ultra è decisamente positivo. Motorola ha lavorato con attenzione ai dettagli costruttivi, creando un dispositivo che trasmette solidità e raffinatezza. I materiali utilizzati sono di ottima qualità e la compattezza delle dimensioni da chiuso lo rende perfetto per chi cerca un flagship che non ingombri nelle tasche.

Motorola ha fatto un grande sforzo per migliorare in tutti i suoi dettagli il Razr 60 Ultra, ma quest'anno deve reggere il confronto con un concorrente molto agguerrito, come il Galaxy Z Flip 7. che rispetto al passato è cresciuto su tutti i fronti. Non è una sfida facile, perché lo smartphone è pieghevole di Samsung può contare su un software migliore e su un ecosistema più ampio, sarà curioso vedere come reagirà il mercato.

La piega centrale è ben gestita e molto meno evidente rispetto alle prime generazioni di pieghevoli. Un lavoro egregio da parte di Motorola.

Il display esterno rappresenta l'eccellenza assoluta di questo dispositivo. Non è più il più grande sul mercato, ma permette di utilizzare qualsiasi applicazione senza limitazioni, trasformando completamente l'esperienza d'uso. Il pannello principale offre qualità visiva eccellente con colori vivaci e buona luminosità.

Questa è l'area in cui Motorola deve lavorare per crescere ulteriormente, così come è necessario un miglioramento dei video, che sono buoni ma non eccellenti.

Sul fronte video, nonostante i progressi, c'è ancora strada da fare per raggiungere i livelli della concorrenza premium. È difficile riuscire a spiegare esattamente quale sia il gap tra Motorola e i concorrenti migliori, ad esempio i pieghevoli di Samsung, le differenze principali si vedono quando cala la luce e bisogna scattare immagini di soggetti in movimento.

Prestazioni, buone con qualche limite VOTO: 8

Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite è potente e nella maggior parte delle situazioni si comporta bene. Ci sono occasioni in cui il dispositivo tende a surriscaldarsi, soprattutto con Android Auto wireless, e alcune prestazioni potrebbero essere più fluide. Il software è ben ottimizzato e l'interfaccia Motorola migliora sensibilmente l'esperienza Android.

L'AI ha funzionalità interessanti ma presenta ancora limitazioni linguistiche che ne limitano l'utilità per gli utenti italiani. Siamo sicuri che questa sia una limitazione temporanea e che presto l'azienda saprà porre un rimedio attraverso aggiornamenti del software, ma di fatto è opportuno sapere che in questo momento le soluzioni di intelligenza artificiale sono in grado di recepire l'italiano ma rispondono in lingue diverse dalla nostra tra cui l'inglese.

Una delle novità più importanti del nuovo Motorola Razr 60 Ultra è quella del tasto dedicato al richiamo dell'intelligenza artificiale, una tendenza che sta diventando sempre più diffusa nel mondo Android, la stessa che abbiamo trovato anche sul recente Nothing Phone (3) per l'accesso ai servizi di AI.

La dotazione tecnica di Motorola Razr 60 Ultra è di primo ordine, dato che ci sono tagli di memoria da 512 GB o 1 TB, con 12 o 16 GB di memoria RAM. Per il resto, ci sono tutte le soluzioni più avanzate, come il wifi 7 e il Bluetooth 5.4.

Nessuna riserva e nessuna perplessità sulle prestazioni, se non fosse per i casi già citati di surriscaldamento, quando il telefono è collegato ad Android Auto wireless, non è però questo l'unico modello che soffre di questo tipo di problema che ci va a pensare che possa essere qualcosa riconducibile al processore utilizzato.