Motorola, lo smartphone iconico a meno di metà prezzo: maxi risparmio

Il Motorola razr 60 Ultra è disponibile su Amazon con uno sconto del 52% e risparmi 700 euro. Pagamento a rate a tasso zero.

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Trovare uno smartphone a metà prezzo è di per sé già una grande notizia, che diventa straordinaria quando l’offerta riguarda uno dei telefoni più iconici lanciati sul mercato negli ultimi anni. Da oggi, infatti, su Amazon è disponibile in promo il Motorola razr 60 Ultra con uno sconto del 52% e il prezzo crolla al minimo storico. Un risparmio netto di 700 euro su quello di listino e per farlo diventare ancora più interessante hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero. Il Motorola razr 60 Ultra è un telefono pieghevole con design a conchiglia tra i più belli sul mercato. Elegante, resistente e con componenti che assicura prestazioni fulminee. Trovarlo con uno sconto così elevato è un evento più unico che raro. Per questo motivo bisogna approfittarne immediatamente: la promo può terminare da un momento all’altro.

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Motorola razr 60 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una super offerta per un super smartphone. Da oggi il Motorola razr 60 è in promo su Amazon con uno sconto del 52% e il prezzo scende a 649,90 euro, con un risparmio netto di 700 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 54,16 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Non devi preoccuparti per il reso gratuito: hai ben quattordici giorni di tempo da quando ti viene spedito. Devi solamente essere veloce: le scorte possono terminare da un momento all’altro.

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Motorola razr 60 Ultra: le caratteristiche tecniche

Il Motorola razr 60 Ultra è la quintessenza degli smartphone pieghevoli. Un telefono che si caratterizza per un design a conchiglia, come quello dei primi telefoni Motorola razr, e per caratteristiche da vero top di gamma.

Rispetto ai modelli precedenti, il doppio schermo fa un deciso salto in avanti. Con il display esterno da 4 pollici, infatti, puoi fare molte più cose, dall’utilizzare velocemente le app più amati all’attivare funzioni e strumenti per la vita di tutti i giorni. Una volta aperto, lo schermo interno pOLED da 7 pollici è perfetto per qualsiasi attività, dal giocare al vedere film e serie TV, anche grazie al refresh rate che arriva fino a 165 Hz. Le prestazioni sono quelle tipiche di un top di gamma grazie al processore Snapdragon 8 Elite supportato da ben 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Anche il comparto fotografico è di livello assoluto. Motorola ha integrato due fotocamere da 50 megapixel nella parte esterna, e anche nella parte frontale trova posto una fotocamera da 50 megapixel per i selfie. Inoltre, grazie all’apertura a conchiglia puoi dare libero sfogo alla tua creatività e scattare foto e registrare video nelle posizioni più strane.

Lo smartphone è dotato anche della piattaforma moto ai che mette a disposizione strumenti di intelligenza artificiale che ti semplificano la vita. Chiudiamo con l’ottima batteria da 4700 mAh che dura per tutto il giorno.

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