Motorola Razr 60 Ultra al minimo storico su Amazon, questo pieghevole è il top

Il Motorola Razr 60 Ultra è in offerta su Amazon con un prezzo che cala fino al nuovo minimo storico: si tratta del pieghevole giusto da prendere oggi

In sintesi

  • Motorola Razr 60 Ultra in offerta a 815 € su Amazon, nuovo minimo storico con possibilità di pagamento in 5 rate senza interessi.
  • Pieghevole con Snapdragon 8 Elite, 16 GB RAM e 512 GB di storage: display LTPO AMOLED da 7" e ottime fotocamere da 50 MP.

Il Motorola Razr 60 Ultra è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo minimo storico sullo store. Con l’offerta in corso, infatti, il pieghevole di Motorola è disponibile con un prezzo ridotto a 815 euro, con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per chi è alla ricerca di un modello completo e ricco di vantaggi tra gli smartphone con display pieghevole. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Scarab

Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Scarab

815,98 €

La scheda tecnica del Motorola Razr 60 Ultra

La scheda tecnica del Motorola Razr 60 Ultra si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una garanzia assoluta per ottenere il massimo delle prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo, con anche consumi contenuti. Lo smartphone è dotato di 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage UFS 4.0.

Da segnalare anche la presenza di un display pieghevole da 7 pollici, con pannello LTPO AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 165 Hz. Il modello ha un display esterno LTPO AMOLED da 4 pollici che consente di utilizzare lo smartphone anche da chiuso. La batteria ha una capacità di 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68 W e alla ricarica wireless da 30 W.

Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. La fotocamera anteriore è costituita da un sensore da 50 Megapixel.

Il Motorola Razr 60 Ultra è dotato del supporto Dual SIM, con possibilità di utilizzare anche una eSIM. C’è spazio anche per il sensore di impronte digitali laterale. Lo smartphone è dotato del chip NFC. Il sistema operativo è Android 15. Da segnalare anche il supporto alla connettività Wi-Fi 7.

Per chi è alla ricerca di uno smartphone pieghevole di qualità, in grado di garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, il Motorola Razr 60 Ultra rappresenta oggi la scelta giusta, soprattutto al prezzo proposto.

Motorola Razr 60 Ultra, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 60 Ultra con un prezzo scontato di 815 euro e con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è valida solo per un breve periodo e rappresenta l’occasione giusta per acquistare il modello al nuovo minimo storico.

