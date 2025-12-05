Libero
OFFERTE

Motorola Razr 60 Ultra: super prezzo su Amazon per lo smartphone pieghevole

Il Motorola Razr 60 Ultra è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy tra gli smartphone pieghevoli: è l'affare del giorno

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

motorola-razr-60-ultra

In sintesi

  • Motorola Razr 60 Ultra è in forte sconto su Amazon fino a 711 €, rendendolo uno degli smartphone pieghevoli più convenienti del momento; l’offerta è valida solo per alcune colorazioni.
  • Hardware di fascia alta: display pOLED da 7", Snapdragon 8 Elite, 16 GB RAM, 512 GB di storage, doppia fotocamera da 50 MP e batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida e wireless.

Il Motorola Razr 60 Ultra diventa oggi lo smartphone pieghevole da comprare. Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il dispositivo con un prezzo ridotto fino a 711 euro. Si tratta di un taglio netto rispetto al listino. La promozione è valida solo per alcune colorazioni dello smartphone. Con queste condizioni, Razr 60 Ultra è il pieghevole su cui puntare oggi. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Scarab

Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Scarab

711,00 €

Motorola Razr 60 Ultra: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Motorola Razr 60 Ultra comprende un display pOLED da 7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 165 Hz oltre a un display esterno da 4 pollici, che consente di utilizzare il dispositivo anche da chiuso, senza ricorrere al pannello principale.

Sotto la scocca, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una garanzia assoluta per poter contare su prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo, con anche una buona efficienza.

Il chip viene affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 4.700 mAh, con supporto alla ricarica Turbo Power da 68 W e alla ricarica wireless da 30 W oltre che alla ricarica inversa da 5 W.

Lo smartphone di Motorola può contare su una doppia fotocamera posteriore, con sensori da 50 Megapixel (principale e ultra-grandangolare). Il sistema operativo è Android 16. C’è il supporto Dual SIM, anche con possibilità di utilizzare le eSIM.

Il Motorola Razr 60 Ultra è un modello completo, ricco di funzionalità, veloce e con una buona autonomia. Il display pieghevole rappresenta un ulteriore plus che rende il dispositivo particolarmente interessante.

Motorola Razr 60 Ultra: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon in queste ore, il Motorola Razr 60 Ultra è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 711 euro. Si tratta di un vero e proprio affare tra gli smartphone pieghevoli. Il dispositivo offre prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo, e tutta la comodità di poter contare su un pannello pieghevole. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Scarab

Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Scarab

711,00 €

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Iscriviti gratis al canale Telegram di Libero Tecnologia: ogni giorno, sconti e offerte sui migliori prodotti techSeguici su Telegram
Ti suggeriamo

Lima Plastics

Ti potrebbero interessare

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963