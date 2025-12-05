Motorola Razr 60 Ultra: super prezzo su Amazon per lo smartphone pieghevole
Il Motorola Razr 60 Ultra è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy tra gli smartphone pieghevoli: è l'affare del giorno
In sintesi
- Motorola Razr 60 Ultra è in forte sconto su Amazon fino a 711 €, rendendolo uno degli smartphone pieghevoli più convenienti del momento; l’offerta è valida solo per alcune colorazioni.
- Hardware di fascia alta: display pOLED da 7", Snapdragon 8 Elite, 16 GB RAM, 512 GB di storage, doppia fotocamera da 50 MP e batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida e wireless.
Il Motorola Razr 60 Ultra diventa oggi lo smartphone pieghevole da comprare. Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il dispositivo con un prezzo ridotto fino a 711 euro. Si tratta di un taglio netto rispetto al listino. La promozione è valida solo per alcune colorazioni dello smartphone. Con queste condizioni, Razr 60 Ultra è il pieghevole su cui puntare oggi. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.
Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Scarab
Motorola Razr 60 Ultra: la scheda tecnica
La scheda tecnica del Motorola Razr 60 Ultra comprende un display pOLED da 7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 165 Hz oltre a un display esterno da 4 pollici, che consente di utilizzare il dispositivo anche da chiuso, senza ricorrere al pannello principale.
Sotto la scocca, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una garanzia assoluta per poter contare su prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo, con anche una buona efficienza.
Il chip viene affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 4.700 mAh, con supporto alla ricarica Turbo Power da 68 W e alla ricarica wireless da 30 W oltre che alla ricarica inversa da 5 W.
Lo smartphone di Motorola può contare su una doppia fotocamera posteriore, con sensori da 50 Megapixel (principale e ultra-grandangolare). Il sistema operativo è Android 16. C’è il supporto Dual SIM, anche con possibilità di utilizzare le eSIM.
Il Motorola Razr 60 Ultra è un modello completo, ricco di funzionalità, veloce e con una buona autonomia. Il display pieghevole rappresenta un ulteriore plus che rende il dispositivo particolarmente interessante.
Motorola Razr 60 Ultra: l’offerta di Amazon
Con la nuova offerta in corso su Amazon in queste ore, il Motorola Razr 60 Ultra è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 711 euro. Si tratta di un vero e proprio affare tra gli smartphone pieghevoli. Il dispositivo offre prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo, e tutta la comodità di poter contare su un pannello pieghevole. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.
Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Scarab
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.