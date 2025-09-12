Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Motorola Razr 60 è in offerta su Amazon ed è ora disponibile con un prezzo davvero ottimo: è il pieghevole da prendere nella fascia media del mercato

In sintesi

Motorola Razr 60 è disponibile su Amazon a 619 euro, con uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino di 999 euro.

Lo smartphone pieghevole può essere acquistato anche in 5 rate senza interessi, con consegna veloce e assistenza garantite da Amazon.

Il Motorola Razr 60 rappresenta oggi la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di fascia media. Il modello di Motorola, infatti, è protagonista di un’ottima offerta su Amazon con un prezzo che cala fino a 619 euro (rispetto a un listino di 999 euro).

Il pieghevole di Motorola è venduto e spedito direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita messa a disposizione dallo store ai suoi clienti. In aggiunta, per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, c’è la possibilità di pagare in 5 rate, con carta di debito e senza interessi.

Si tratta, quindi, di un’offerta ottima per poter acquistare il Motorola Razr 60 con un prezzo accessibile e poter utilizzare un pieghevole completo e ricco di vantaggi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto.

Motorola Razr 60 con Moto AI 8/256 GB, 50MP OIS + 13MP, selfie 32MP, display esterno 3.63", interno 6.9" pOLED, 120Hz, MediaTek Dimensity, 256GB, PANTONE Gibraltar Sea

La scheda tecnica del Motorola Razr 60

La scheda tecnica del Motorola Razr 60 comprende:

un display LTPO AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che con una luminosità di picco di 3000 nits

con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che con una luminosità di picco di 3000 nits un display esterno AMOLED da 3,6 pollici con risoluzione di 1056 x 1066 pixel e refresh rate di 90 Hz

con risoluzione di 1056 x 1066 pixel e refresh rate di 90 Hz il SoC MediaTek Dimenisty 7400X realizzato con un processo produttivo a 4 nm

realizzato con un processo produttivo a 4 nm 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage

una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica cablata da 30 W e alla ricarica wireless da 15 W

con supporto alla ricarica cablata da 30 W e alla ricarica wireless da 15 W una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel; una fotocamera anteriore da 32 Megapixel

con sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel; una fotocamera anteriore da 32 Megapixel il sistema operativo Android 15

il sensore di impronte digitali laterale, il chip NFC, il supporto Dual SIM, anche con eSIM, e la possibilità di sfruttare la certificazione IP48

Si tratta, quindi, di un pieghevole di ottima qualità, in grado di ritagliarsi uno spazio di primo piano nella fascia media del mercato.

Motorola Razr 60, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 60 con un prezzo ridotto a 619 euro e con la possibilità anche di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 5 rate. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto. Lo smartphone è venduto e spedito direttamente da Amazon, con possibilità di scegliere tra diverse colorazioni.

