Motorola Razr 60, con l'offerta Amazon comprare un foldable diventa più semplice

Il Motorola Razr 60 è in offerta su Amazon diventando un punto di riferimento per chi è alla ricerca di un pieghevole di fascia media, ecco la promo

Motorola

In sintesi

Prezzo scontato: Motorola Razr 60 disponibile su Amazon a 619 €, venduto e spedito direttamente da Amazon.

Caratteristiche principali: display pieghevole LTPO AMOLED da 6,9" Full HD+ a 120 Hz, secondo display esterno da 3,6", SoC MediaTek Dimensity 7400X con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida 30 W e wireless 15 W, doppia fotocamera posteriore (50 MP + 13 MP) e selfie cam da 32 MP.

Il Motorola Razr 60 si sta ritagliando uno spazio da protagonista sul mercato. Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone pieghevole con un prezzo inferiore a quello dei top di gamma, infatti, il modello di Motorola può rappresentare oggi la soluzione giusta.

Sfruttando l’offerta in corso su Amazon, Razr 60 è ora disponibile con un prezzo scontato a 619 euro e con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile in sconto in più colorazioni. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello per completare il pagamento.

Motorola Razr 60 con Moto AI 8/256 GB, 50MP OIS + 13MP, selfie 32MP, display esterno 3.63", interno 6.9" pOLED, 120Hz, MediaTek Dimensity, 256GB, PANTONE Gibraltar Sea

La scheda tecnica del Motorola Razr 60

La scheda tecnica del Motorola Razr 60 comprende un display pieghevole LTPO AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ e con refresh rate di 120 Hz. Sulla scocca esterna c’è un display AMOLED secondario da 3,6 pollici che consente di utilizzare lo smartphone anche da chiuso.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 7400X, un’ottima soluzione per poter ottenere prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo. Ci sono anche 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Il modello può contare su una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W e alla ricarica wireless da 15 W. Da segnalare il supporto Dual SIM con eSIM, il sensore di impronte laterale e il chip NFC.

Tra le specifiche tecniche troviamo una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel. Da segnalare anche una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con varie funzionalità integrate per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Motorola Razr 60, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 60 con un prezzo scontato di 619 euro e con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni dello smartphone pieghevole di Motorola, venduto direttamente da Amazon. Per sfruttare subito la promo basta premere sul banner qui di sotto.