Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Motorola Razr 50 è in offerta su Amazon e con lo sconto del 53% è ora acquistabile in promo al nuovo prezzo minimo storico

Motorola

In sintesi

Motorola Razr 50 è in offerta su Amazon a 419 euro (-53%), prezzo minimo storico, rendendolo uno dei pieghevoli di fascia media più convenienti del momento.

Lo smartphone offre display pOLED interno da 6,9", esterno da 3,63", chip Dimensity 7300X, 8/256 GB, batteria da 4.200 mAh, doppia camera 50+13 MP e Android 15, con update garantito ad Android 16.

Il Motorola Razr 50 è disponibile in offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo minimo storico. Sfruttando la promo in corso in queste ore, infatti, lo smartphone può beneficiare di uno sconto del 53% ed è ora acquistabile in sconto a 419 euro, diventando la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un pieghevole di fascia media. L’offerta riguarda solo alcune colorazioni dello smartphone ed è accessibile tramite il banner riportato qui di sotto.

Motorola Razr 50 (8/256GB, AI, display esterno 3.63” pOLED, interno 6.9" pOLED, 50+13MP, selfie 32MP, MediaTek Dimensity 7300X, 4200mAh, ricarica 33W, wireless 15W, Dual SIM, Android 14) Pumice Stone

Motorola Razr 50: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Motorola Razr 50 comprende un display pOLED da 6,9 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 144 Hz, oltre a un display esterno da 3,63 pollici, sempre con pannello pOLED, che consente l’utilizzo dello smartphone anche da chiuso.

A gestire il funzionamento del pieghevole c’è il SoC MediaTek Dimensity 7300X, ottimizzato per la gestione degli smartphone con pannello pieghevole e display esterno. Da segnalare anche la presenza di 8 GB di RAM, 256 GB di storage e di una batteria da 4.200 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 33 W e alla ricarica wireless da 15 W.

Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel, e include anche una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. C’è anche il supporto alla connettività Dual SIM, anche con eSIM, oltre a un sensore di impronte digitali e al chip NFC. Il sistema operativo è Android 15, con aggiornamento in arrivo ad Android 16

Il Motorola Razr 50 rappresenta oggi la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un pieghevole di qualità, in grado di offrire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo e, soprattutto, acquistabile con un prezzo da vero mid-range e non certo da modello top di gamma.

Motorola Razr 50: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 50 con un prezzo ridotto a 419 euro. Il modello è ora disponibile con il 53% di sconto e può essere acquistato direttamente tramite il box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni del dispositivo che diventa oggi il pieghevole da prendere su Amazon.

Motorola Razr 50 (8/256GB, AI, display esterno 3.63” pOLED, interno 6.9" pOLED, 50+13MP, selfie 32MP, MediaTek Dimensity 7300X, 4200mAh, ricarica 33W, wireless 15W, Dual SIM, Android 14) Pumice Stone