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Motorola amplia la gamma a IFA 2026 con Edge 70 Plus e Moto Watch Ultra. Spazio anche a Razr Swarovski e al nuovo caricatore Moto Snap.

Motorola

Motorola ha presentato a IFA 2026 l'Edge 70 Plus, uno smartphone con fotocamera da 200 MP, batteria da 6.500 mAh e prezzo di 599 euro.

Arriva anche Moto Watch Ultra, primo smartwatch del marchio con LTE e Wear OS, pensato per chiamate, messaggi e attività sportive con autonomia fino a due giorni.

Debutta infine il Razr 70 con cristalli Swarovski, mentre Moto Snap introduce la ricarica magnetica wireless fino a 30 W sui modelli compatibili.

Motorola ha scelto IFA 2026 per ampliare il proprio catalogo con il nuovo Edge 70 Plus e Moto Watch Ultra. A Berlino c’è stato spazio anche per una nuova edizione di Razr impreziosita da cristalli Swarovski. Debutta inoltre Moto Snap, il caricatore magnetico wireless destinato ai dispositivi compatibili.

Motorola Edge 70 Plus: fotocamera da 200 MP e batteria da 6.500 mAh

La principale novità sul fronte smartphone è Motorola Edge 70 Plus, disponibile in Italia a partire da 599 euro. Il telefono adotta un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Il design quad-curved si accompagna alle diverse finiture sviluppate insieme a Pantone.

Sul retro trova spazio una fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica, la risoluzione più alta utilizzata finora da Motorola su uno smartphone. La fotocamera frontale è invece da 32 MP.

Sotto la scocca lavora Snapdragon 7s Gen 3, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X. La batteria da 6.500 mAh supporta la ricarica TurboPower da 45 W. È presente anche la modalità bypass, che consente di alimentare direttamente il telefono durante il gioco riducendo il carico sulla batteria. Il sistema operativo è Android 16.

Moto Watch Ultra porta LTE e Wear OS al polso

Motorola rafforza la propria presenza nel settore degli smartwatch con Moto Watch Ultra, proposto in Italia a 479 euro. È il primo Moto Watch dotato di connettività LTE, che permette di gestire chiamate e messaggi anche quando lo smartphone non si trova nelle vicinanze.

Lo smartwatch utilizza Wear OS di Google e monta uno schermo OLED da 1,5 pollici. Prosegue inoltre la collaborazione con Polar per le funzioni dedicate al benessere e all’attività fisica. Tra queste c’è Running Coach, pensato per accompagnare l’utente durante gli allenamenti di corsa.

L’autonomia arriva fino a due giorni con il display always-on disattivato. Con una ricarica di 15 minuti è invece possibile ottenere fino a 24 ore di utilizzo.

Razr 70 Swarovski: cambia il look, non l’hardware

Motorola ha mostrato anche Razr 70 with Crystals by Swarovski, versione speciale del pieghevole già in commercio. La scocca posteriore ospita 35 cristalli Swarovski applicati a mano, mentre nella cerniera è inserito un cristallo a 32 facce.

I cristalli Swarovski sono un prodotto artificiale nato in Austria alla fine dell’Ottocento e diventato celebre per la particolare brillantezza. Non si tratta quindi di gemme naturali o di cristalli di rocca estratti dalla terra.

Le specifiche rimangono quelle di Razr 70 standard. Il display esterno misura 3,6 pollici, mentre quello pieghevole Extreme AMOLED raggiunge i 6,9 pollici. La batteria ha una capacità di 4.800 mAh. Sotto la scocca trova posto il chipset MediaTek Dimensity 7450X.

Moto Snap: il nuovo caricatore magnetico wireless

A completare le novità c’è Moto Snap Wireless Charger, proposto in Italia a 39,90 euro. Il caricatore supporta lo standard Qi2.2 con una potenza fino a 25 W sui dispositivi compatibili. Sugli smartphone Motorola supportati può invece raggiungere i 30 W attraverso il protocollo proprietario del marchio.

Moto Snap sfrutta l’allineamento magnetico e può essere utilizzato anche con custodie compatibili. Motorola indica inoltre un consumo nullo in standby. Sono presenti protezioni contro il surriscaldamento e il sovraccarico.