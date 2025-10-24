Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Motorola

In sintesi

Super offerta su Amazon: il Motorola Moto G86 5G è disponibile a 199 euro grazie a uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino. La promozione è valida solo per un periodo limitato e per alcune colorazioni.

Scheda tecnica completa: display P-OLED da 6,67" Full HD+ a 120 Hz, chip MediaTek Dimensity 7300, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida a 30 W e fotocamera principale da 50 MP.

Il Motorola Moto G86 5G è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 199 euro diventando un vero e proprio best buy della fascia bassa, grazie allo sconto del 43% rispetto al listino. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni dello smartphone. Si tratta di un’occasione ottima per chi è alla ricerca di un modello economico ma di qualità, in grado di offrire ottime prestazioni nell’uso di tutti i giorni.

Motorola Moto G86: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Motorola Moto G86 comprende un display P-OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca troviamo il SoC MediaTek Dimensity 7300 che garantisce il supporto alla rete 5G oltre a buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni.

Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e di 256 GB di memoria interna. Lo smartphone può contare anche su una batteria da 5.200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W. C’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel.

Tra le specifiche tecniche troviamo il supporto Dual SIM, con la possibilità di usare una eSIM, e la certificazione IP68/IP69. Il sistema operativo è Android 15 (con aggiornamento in arrivo ad Android 16) e c’è spazio anche per un sensore di impronte digitali sotto al display e un chip NFC. Si tratta di un modello completo e ricco di potenzialità che può fare la differenza in questa fascia di prezzo.

Motorola Moto G86: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G86 con un prezzo scontato a 199 euro. Il modello è protagonista di una promo da cogliere al volo, diventando un vero e proprio "best buy" per chi è alla ricerca di un modello economico ma di qualità. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto. L’offerta disponibile su Amazon è valida solo per un breve periodo di tempo.

