Il Motorola Moto G86 è in offerta su Amazon ed è ora disponibile con il 49% di sconto: si tratta di un vero e proprio affare low cost

Motorola

In sintesi

Il Motorola Moto G86 è in forte sconto su Amazon a 178 euro (-49%), diventando uno dei migliori smartphone economici da acquistare oggi.

Il dispositivo offre display P-OLED 120 Hz, Dimensity 7300, 8/256 GB, batteria da 5.200 mAh, IP68/IP69 e supporto eSIM, risultando molto completo per la fascia di prezzo.

Il Motorola Moto G86 è in offerta su Amazon e si conferma, sempre di più, come un best buy del mercato per chi è alla ricerca di uno smartphone economico ma di ottima qualità.

Grazie alla promozione in corso, infatti, il modello di Motorola è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 178 euro, con uno sconto del 49% rispetto al prezzo di listino.

L’offerta rappresenta un’occasione da cogliere al volo, permettendo agli utenti di poter acquistare uno smartphone completo ma con un prezzo ridotto. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di acquisto.

Motorola Moto G86: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Motorola Moto G86 comprende un display P-OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 7300, una garanzia per prestazioni ottimali in questa fascia di prezzo.

Ci sono 8 GB di memoria RAM e anche 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30 W. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel.

Lo smartphone è certificato IP68/IP69 ed è dotato del supporto Dual SIM, anche con eSIM. Il sistema operativo è Android 15, con aggiornamento in arrivo ad Android 16. Tra le specifiche troviamo anche il sensore di impronte digitali e il chip NFC.

Considerando la scheda tecnica e il prezzo, il Moto G86 è oggi un vero e proprio affare.

Motorola Moto G86: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G86 con un prezzo ridotto del 49%. Grazie a questa promo, il modello di Motorola è ora disponibile in sconto a 178 euro, diventando un vero e proprio affare tra gli smartphone di fascia bassa. La promozione è valida solo per un breve periodo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e rappresenta oggi l’occasione giusta per acquistare un nuovo smartphone Motorola senza spendere troppo.

