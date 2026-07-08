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Il nuovo medio gamma Motorola sceglie una strada chiara: meno leggerezza, più batteria. E il prezzo lo rende subito interessante.

Motorola India

Motorola lancia Moto G77 Power puntando tutto sull'autonomia con una batteria da 7.000 mAh che promette fino a 59 ore di utilizzo.

Il telefono mantiene connettività e funzioni pratiche come jack audio e microSD, monta display 6,72" Full HD+ a 120 Hz e processore MediaTek Dimensity 6400.

Compromessi chiari: ricarica a 30 W non rapidissima, peso e spessore maggiori e supporto software limitato a un aggiornamento principale.

Motorola ha ufficializzato Moto G77 Power, un nuovo smartphone di fascia media che debutta in India e chiarisce subito la sua priorità: l’autonomia. Non è un modello pensato per inseguire il primato della ricarica più rapida o del design più sottile. Al contrario, punta su una scelta precisa: una batteria da 7.000 mAh, pensata per chi vuole usare il telefono a lungo senza restare sempre vicino a una presa.

Il dispositivo nasce come variante di Moto G77, ma non si limita ad aumentare la capacità della batteria. Motorola ha rivisto alcuni elementi della scheda tecnica, conservando diverse caratteristiche pratiche che nel segmento medio stanno diventando meno scontate, come il jack audio da 3,5 millimetri e la memoria espandibile tramite microSD.

La batteria è il vero cuore di Moto G77 Power

Il salto più evidente riguarda proprio la capacità energetica. Moto G77 Power passa a 7.000 mAh, contro i 5.200 mAh di Moto G77 standard. Secondo Motorola, questa scelta consente di arrivare fino a 59 ore di utilizzo, quindi oltre due giorni lontano dal caricatore.

La ricarica avviene tramite USB-C fino a 30 watt. Non è una potenza particolarmente aggressiva, soprattutto considerando le dimensioni della batteria, ma resta coerente con l’impostazione del prodotto. C’è anche la ricarica inversa cablata a 6 watt, utile per alimentare piccoli accessori compatibili.

La batteria più capiente si riflette anche nelle dimensioni. Lo smartphone misura 8,89 millimetri di spessore e pesa 215 grammi. Non è un peso piuma, ma il compromesso è chiaro: meno leggerezza, più autonomia.

Le specifiche tecniche di Motorola Moto G77 Power: display, processore e memoria

Moto G77 Power monta un display LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità massima dichiarata arriva a 1.050 nit, mentre il pannello è protetto da Corning Gorilla Glass 7i. Motorola segnala anche la funzione Smart Water Touch, pensata per mantenere il touchscreen reattivo quando viene usato con dita bagnate.

Il processore è MediaTek Dimensity 6400, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2. Lo spazio può essere esteso tramite microSD fino a 1 TB. È presente anche RAM Boost, che sfrutta parte della memoria di archiviazione per espandere virtualmente la RAM fino a 24 GB.

Fotocamere e software: dove Motorola sceglie il compromesso

La fotocamera principale utilizza un sensore Sony LYTIA 600 da 50 megapixel con apertura f/1.8 e tecnologia Quad Pixel. Accanto trova posto una ultra grandangolare da 8 megapixel, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 32 megapixel. I video arrivano fino alla risoluzione 2K.

Moto G77 Power arriva con Android 16 e interfaccia Hello UX. Motorola prevede un solo aggiornamento principale del sistema operativo, quindi fino ad Android 17, insieme a tre anni di patch di sicurezza. È uno degli aspetti meno convincenti del prodotto, soprattutto in una fascia in cui alcuni concorrenti offrono un supporto software più lungo.

Motorola Moto G77 Power arriverà in Italia?

Moto G77 Power sarà venduto in India dal 13 luglio attraverso Flipkart, il sito Motorola e i rivenditori autorizzati. L’unica configurazione annunciata prevede 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il prezzo di listino è di 25.999 rupie, circa 238 euro, con un prezzo effettivo di lancio di 23.999 rupie, circa 220 euro, tramite offerte iniziali. Lo smartphone entra quindi nello stesso terreno di modelli come Samsung Galaxy M47 5G.

Per il momento, Motorola non ha comunicato dettagli sulla disponibilità internazionale. Non ci sono quindi conferme per l’Italia.