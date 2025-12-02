Motorola Moto G75 5G al minimo su Amazon: è un affare a questo prezzo
Il Motorola Moto G75 5G è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy tra gli smartphone da meno di 200 euro: ecco la promo da cogliere al volo
In sintesi
- Il Motorola Moto G75 5G è uno dei migliori smartphone sotto i 200 euro, grazie alla promo Amazon che lo porta a 185 euro, nuovo minimo storico.
- Offre una scheda tecnica completa per la fascia di prezzo, con ricarica wireless, Snapdragon 6 Gen 3, 8/256 GB, batteria da 5.000 mAh e 4 major update Android garantiti.
Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone 5G da meno di 200 euro, tra le tante offerte disponibili in questo momento, la soluzione giusta non può che essere l’ottimo Motorola Moto G75 5G, uno dei modelli più completi in questa fascia di prezzo.
Sfruttando la promo in corso su Amazon, infatti, il Motorola Moto G75 5G è ora acquistabile con un prezzo ridotto fino a 185 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico sullo store e diventando uno dei best buy del momento.
Tra i punti di forza dello smartphone di Motorola troviamo la scheda tecnica davvero completa, in rapporto al prezzo, con anche la ricarica wireless, e un supporto software di lunga durata, che garantirà aggiornamenti costanti per i prossimi anni.
Per accedere subito alla promo basta premere sul banner riportato qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello per completare l’acquisto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.
Motorola Moto G75 5G: la scheda tecnica
La scheda tecnica del Moto G75 comprende un display IPS LCD da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 che viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone può contare su una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30 W e alla ricarica wireless da 15 W. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con 4 major update garantiti per i prossimi anni. C’è spazio anche per il supporto Dual SIM, anche con eSIM, e per la certificazione IP68. Lo smartphone ha un sensore di impronte laterale.
Motorola Moto G75 5G: l’offerta di Amazon
Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è possibile acquistare il Motorola Moto G75 5G con un prezzo ridotto a 185 euro, che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il modello. Per sfruttare la promo basta premere sul banner qui di sotto. Si tratta dell’occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico ma completo.
