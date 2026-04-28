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La fascia media Motorola continua ad ampliarsi con modelli molto diversi tra loro per impostazione e caratteristiche. Moto G57, Moto G67 e Moto G77 condividono alcuni elementi, come Android 16 e la ricarica a 30 W, ma si rivolgono a esigenze differenti.

Motorola Moto G57, G67 e G77: le specifiche tecniche

Motorola Moto G57 Power punta soprattutto sulla batteria da 7.000 mAh, vero elemento distintivo all’interno della gamma. Utilizza un processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, abbina 8 GB di RAM a 128 GB di archiviazione e adotta un display IPS LCD da 6,72 pollici con refresh rate a 120 Hz. Il prezzo di riferimento è di 299 euro.

Moto G67 cambia impostazione. Integra un pannello AMOLED da 6,67 pollici con luminosità elevata, monta un SoC MediaTek Dimensity 6300 e propone una configurazione più contenuta con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile tramite microSD. Anche in questo caso il prezzo è fissato a 299 euro.

Moto G77 alza il livello soprattutto sul fronte fotografico. Mantiene il display AMOLED a 120 Hz e il design sottile da 7,3 mm, ma introduce un sensore principale da 108 MP e il SoC MediaTek Dimensity 6400. La configurazione comprende 8 GB di RAM, fino a 512 GB di archiviazione e una batteria da 5.200 mAh. Il prezzo parte da 349,90 euro.

Display, fotocamere e design di Motorola Moto G57, G67 e G77

Le differenze emergono immediatamente osservando il display. Moto G57 resta legato a un pannello IPS LCD, una soluzione ormai meno comune nella fascia media.

Moto G67 e Moto G77 adottano invece pannelli AMOLED più moderni, capaci di offrire contrasti superiori e neri più profondi. G77, in particolare, viene descritto come molto luminoso e ben calibrato, anche se utilizza PWM intorno ai 100 Hz.

Anche il design cambia in modo sensibile. Moto G57 è il più pesante dei tre, con oltre 210 grammi, conseguenza diretta della batteria maggiorata. G67 mantiene una scocca con finitura effetto pelle vegana e una costruzione più sottile. G77 è invece il più leggero e curato sotto il profilo ergonomico, con uno spessore di appena 7,3 mm.

Sul piano fotografico, il divario diventa ancora più evidente. Moto G57 propone una fotocamera principale da 50 MP considerata discreta, ma priva di particolari punti di forza.

Moto G67 migliora la selfie camera da 32 MP e utilizza un sensore Sony Lytia 600, anche se vengono segnalati alcuni limiti nella gestione della messa a fuoco e nelle prestazioni generali. Il comparto include un sensore principale da 50 MP affiancato da un ultra-grandangolare da 8 MP.

Moto G77 è quello che offre l’esperienza più convincente. Il sensore principale da 108 MP con apertura f/1,7, accompagnato da una ultra-wide da 8 MP, riesce a garantire immagini più luminose e dettagliate nella fascia di prezzo, pur con qualche compromesso sulla qualità della grandangolare.

Perché comprare Motorola Moto G57?

Moto G57 è la scelta più interessante per chi mette l’autonomia davanti a tutto, grazie alla batteria da 7.000 mAh capace di spingersi fino a due giorni di utilizzo. Non convince, invece, il display IPS LCD.

Motorola Moto G57

Perché comprare Motorola Moto G67?

Moto G67 punta soprattutto su display AMOLED e design più sottile, ma i 4 GB di RAM e prestazioni non sempre convincenti lo rendono meno competitivo rispetto ai rivali diretti, come Samsung Galaxy A37.

Motorola Moto G67

Perché comprare Motorola Moto G77?

Motorola Moto G77 appare il modello più equilibrato della gamma. Offre uno schermo AMOLED molto luminoso, una fotocamera principale superiore alla media, un design leggero e una buona esperienza nell’utilizzo quotidiano. Costa di più, ma è anche quello che restituisce la sensazione di prodotto più completo e moderno. Per chi cerca prestazioni migliori, consigliamo Motorola Signature, il flagship.

Motorola Moto G77