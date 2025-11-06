Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Motorola Moto G56 5G è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy della fascia bassa: a questo prezzo è un affare

Motorola

In sintesi

Motorola Moto G56 5G in offerta su Amazon a 148 euro, minimo storico per uno smartphone completo e affidabile, con display Full HD+ a 120 Hz, chip MediaTek Dimensity 7060, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Dotato di Android 15, fotocamera da 50 MP e batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida da 30 W, il Moto G56 5G rappresenta una delle migliori scelte low cost del momento per chi cerca prestazioni solide e connettività 5G.

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone low cost, in questo momento, la scelta giusta non può che essere il Motorola Moto G56 5G. Il modello, che propone un comparto tecnico completo e senza punti deboli per la fascia di prezzo, è ora disponibile in sconto a 148 euro, toccando un nuovo minimo storico su Amazon.

Si tratta dell’occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un prodotto di qualità ma anche di un dispositivo molto economico e in grado di offrire prestazioni più che soddisfacenti per un lungo periodo di tempo. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto.

La scheda tecnica del Motorola Moto G56 5G

La scheda tecnica del Motorola Moto G56 comprende un display IPS LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca, invece, c’è spazio per il SoC MediaTek Dimensity 7060 che, per la fascia di prezzo, rappresenta una vera e propria garanzia per buone prestazioni. Il chip permette di sfruttare anche la connettività 5G.

Da segnalare anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30 W. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15, con aggiornamento in arrivo ad Android 16.

Lo smartphone è Dual SIM, con supporto alle eSIM, e include un sensore di impronte digitali e il chip NFC. La scocca è disponibile in tre colorazioni (blu, nero e verde) garantendo agli utenti la possibilità di scelta della variante desiderata. Grazie alla promo in corso, lo smartphone diventa un vero e proprio "best buy" per tutti gli utenti alla ricerca di un modello nella fascia bassa.

Motorola Moto G56 5G, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon in corso in queste ore è possibile acquistare il Motorola Moto G56 5G con un prezzo ridotto a 148 euro. Il modello è disponibile in promo in varie colorazioni, garantendo agli utenti la possibilità di scegliere la versione desiderata. Per accedere all’offerta basta premere sul banner riportato qui di sotto.

