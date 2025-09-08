Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Motorola Moto G15 è in offerta su Amazon diventando un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di uno smartphone low cost: ecco la promozione

Motorola

In sintesi

Offerta Amazon per Motorola Moto G15: minimo storico a 109€, modello 8/256 GB con consegna veloce e senza costi aggiuntivi.

Display 6,72" 120 Hz, Helio G81, batteria 5.200 mAh e doppia fotocamera 50 MP: uno smartphone entry level completo e affidabile.

È il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone entry level con un ottimo rapporto qualità/prezzo: grazie all’offerta in corso oggi su Amazon, infatti, c’è la possibilità di puntare sul Motorola Moto G15 che viene proposto al prezzo scontato di 109 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico sullo store per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Si tratta di un ottimo prodotto, con tutto quello che serve a chi è alla ricerca di uno smartphone economico che, semplicemente, è in grado di garantire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. La promozione permette di acquistare, quindi, uno dei migliori smartphone low cost sul mercato in questo momento.

Per accedere all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello.

Motorola moto g15 (8/256GB, Doppia fotocamera 50+5MP + sensore antisfarfallio, Display 6.72" FHD+ 60Hz, batteria 5200mAh, MediaTek Helio G81, Android 15), Gravity Grey

La scheda tecnica del Motorola Moto G15

La scheda tecnica del Motorola Moto G15 comprende un display IPS LCD da 6,72 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Helio G81 Extreme che, nella versione in offerta, viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage. Da segnalare anche una batteria da 5.200 mAh, con supporto alla ricarica da 18 W.

Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 5 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 8 Megapixel. C’è spazio anche per il supporto Dual SIM e per la certificazione IP54. Il sistema operativo è Android 15. Lo smartphone di Motorola può contare su un sensore di impronte digitali, posizionato lateralmente, e sul chip NFC.

Si tratta di una soluzione ottima per chi è alla ricerca di un dispositivo economico ma di qualità, con tutto quello che serve per garantire prestazioni soddisfacenti con una spesa minima.

Motorola Moto G15, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G15 con un prezzo scontato di 109 euro, in netto sconto rispetto al listino di 199 euro. Lo smartphone è disponibile, come sottolineato in precedenza, nella variante da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo e consente l’acquisto del modello di Motorola al prezzo minimo storico.

