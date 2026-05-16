Motorola, questo è lo smartphone da comprare oggi: prezzo in picchiata

Il Motorola edge 70 è in offerta con uno sconto del 51% e lo paghi meno della metà. Risparmi più di 400 euro. Tripla fotocamera da 50 megapixel e prestazioni top.

Motorola

Un weekend all’insegna delle offerte shock su Amazon. E a catturare l’attenzione è il Motorola edge 70, uno smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e uscito sul mercato da pochi mesi. Grazie alla promo lampo disponibile oggi approfitti dello sconto del 51% e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Un’occasione speciale che non devi assolutamente farti sfuggire per un telefono che a questo prezzo ha pochi rivali sul mercato. Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD, processore Snapdragon di ultima generazione che assicura prestazioni top e una tripla fotocamera da 50 megapixel che assicura scatti professionali in ogni momento. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: la promo può terminare da un momento all’altro.

Motorola edge 70

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Motorola edge 70: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle offerte più interessanti che puoi trovare oggi per uno smartphone. Il Motorola edge 70 è disponibile a un prezzo di 391 euro con uno sconto del 51% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 400 euro e lo paghi meno della metà.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai a disposizione i classici quattordici giorni garantiti da Amazon. Non perdere questa occasione, le scorte sono limitate.

Motorola edge 70

Motorola edge 70: le caratteristiche tecniche

Caratteristiche da vero top di gamma a un prezzo a cui oramai trovi solamente medio di gamma. Questo fa capire la bontà della promo disponibile da oggi su Amazon per il Motorola edge 70. Per capire le potenzialità del dispositivo basta analizzare la scheda tecnica.

Partiamo da uno degli elementi più interessanti: lo schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FHD) e con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido. Un pannello con cui poter vedere i tuoi contenuti preferiti con la miglior risoluzione possibile. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 7 Gen4 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Prestazioni al top con qualsiasi applicazione e non hai problemi con il multitasking.

Un altro dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un doppio sensore con fotocamera principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel. Da 50 megapixel è anche la fotocamera frontale. Un triplo sensore che si adatta a qualsiasi situazione e che ti permette di scattare foto perfette da caricare direttamente sui social.

La batteria da 4800 mAh ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi e supporta la ricarica super rapida. Lo smartphone si caratterizza anche per un design super sottile: solamente 5.99 mm.

Motorola edge 70