Motorola, ecco lo smartphone top da comprare oggi: prezzo crollato

Il Motorola edge 70 è disponibile su Amazon con uno sconto che supera i 300 euro e approfitti del minimo storico. Scopri caratteristiche e funzionalità.

Un telefono uscito da pochi mesi sul mercato in promo con uno sconto esagerato. Non si tratta di un errore di prezzo, ma della promo disponibile da oggi su Amazon per il Motorola edge 70, smartphone top di gamma del brand statunitense disponibile da oggi in promo con un ottimo sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 476 euro. Per il telefono si tratta del minimo storico e risparmi più di 320 euro su quello di listino. Un’occasione unica per un telefono top che paghi quanto un medio di gamma.

La disponibilità dello smartphone top di Motorola è immediata e la consegna avviene in tempi brevissimi. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: la promo potrebbe terminare il prima possibile.

Il Motorola edge 70 è uno dei telefoni di punta del brand statunitense e che si caratterizza non solo per componenti top di gamma, ma anche per un design unico. Infatti, lo smartphone è super sottile e ha uno spessore di soli 5.99 mm.

Passando alle caratteristiche tecniche, il Motorola edge 70 è dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 7 Gen 4 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Hai tutto lo spazio di cui hai bisogno per installare app e per salvare immagini o documenti di lavoro.

Uno dei punti forte del dispositivo è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel (con Super Zoom fino a 20x) e obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel. Anche la fotocamera frontale è di ottima qualità: 50 megapixel e selfie perfetti in qualsiasi situazione. Grazie agli algoritmi avanzati di Moto AI ogni foto è perfetta, anche quando c’è poca luce.

Nonostante lo spessore mini, è presente una batteria da 4800 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi. Un telefono top, completo, versatile e che da oggi trovi a un prezzo speciale.

