Motorola, questo smartphone top crolla di prezzo: lo paghi la metà

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Offerta speciale per il Motorola edge 70 che da oggi trovi in offerta con uno sconto del 46% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Schermo super fluido e tripla fotocamera da 50 megapixel.

Motorola

L’offerta più interessante per quanto riguarda gli smartphone in questo weekend pasquale riguarda il Motorola edge 70. Da oggi, infatti, lo smartphone top del brand statunitense, lanciato sul mercato da un paio di mesi, è disponibile in offerta con uno sconto del 46% che fa risparmiare quasi 400 euro su quello di listino. Un prezzo speciale per un telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato delle migliori componenti del momento. Smartphone che abbina a una scheda tecnica molto interessante, anche un design ricercato, con uno spessore sottile e una grande resistenza. A questo prezzo diventa un vero best-buy e ti consigliamo di approfittarne subito: clicca su questo link e accedi alla pagina della promo.

Motorola edge 70

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Disponibilità immediata e consegna che avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato, ma difficilmente questo telefono ti deluderà.

Motorola edge 70

Amazon

Un vero smartphone top che non ha nulla da invidiare a modelli più blasonati e anche più costosi. Motorola ha fatto un grande lavoro con questo ultimo modello top di gamma, lavorando sia sul design riducendo al minimo le cornici delle schermo e lo spessore laterale, sia sulla scheda tecnica.

Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche. Partiamo dallo schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore anche al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Sotto la scocca troviamo l’efficiente processore Snapdragon 7 Gen 4 che, non solo assicura ottime prestazioni, ma è anche parsimonioso nei consumi e fa durare di più la batteria. A supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il lavoro fatto da Motorola sul comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel (con Super Zoom fino a 20x) e un obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel. Anche la fotocamera frontale per i selfie è da 50 megapixel. Non mancano modalità di scatto ad hoc che trovi nell’app della fotocamera che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale.

Sempre a proposito di AI, Motorola ha sviluppato moto ai, una serie di strumenti per la produttività che ti semplificano la vita e il lavoro quotidiano. Semplici da utilizzare e soprattutto gratuiti. Chiudiamo con la batteria da 4800 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

Motorola edge 70