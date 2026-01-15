Libero
Motorola, smartphone top crolla di prezzo: va comprato subito

Il Motorola edge 70 è disponibile in promo con uno sconto superiore ai 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri caratteristiche e prezzo.

Pubblicato:

motorola edge 70 Motorola

Uscito sul mercato da pochissimo tempo e da oggi disponibile in promo per la prima volta su Amazon. Parliamo del Motorola edge 70, ultimo modello top di gamma lanciato sul mercato dal brand statunitense e che assicura prestazioni top. Un telefono realizzato con grande cura, con un design ricercato e soprattutto con componenti di ultimissima generazione, come ad esempio il processore Snapdragon 7 Gen 4. A catturare l’attenzione è anche la tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel che permette di scattare foto perfette in qualsiasi situazione.

Come detto, da oggi il Motorola edge 70 è disponibile in offerta su Amazon al minimo storico con un ottimo sconto del 25% che ti fa risparmiare più di 200 euro. Non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una vera occasione da non farsi assolutamente sfuggire per un telefono che ha pochi rivali in questa fascia di prezzo. Prestante, elegante e con un comparto fotografico professionale.

Motorola edge 70: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per il nuovo smartphone Motorola top di gamma. Da oggi è disponibile in promo su Amazon con un ottimo sconto del 25% che fa risparmiare poco più di 200 euro su quello di listino. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 119,40 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata: acquistandolo oggi lo ricevi in meno di ventiquattro ore, ma dipende da quando e da dove effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Inoltre, per diminuire il prezzo puoi anche utilizzare il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio dispositivo e ottieni il valore di permuta.

Motorola edge 70: le caratteristiche tecniche

Una delle novità più interessanti tra quelle uscite alla fine del 2025. Il Motorola edge 70 si posiziona nella fascia alta del mercato, e non potrebbe essere altrimenti. Il brand statunitense ha optato per componenti top e che assicurano prestazioni elevate nel tempo. Per capirlo basta vedere nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dal primo elemento che cattura subito l’attenzione, il display. Sul Motorola edge 70 è disponibile uno schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD e con un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Le prestazioni sono ottime grazie alla presenza del processore Snapdragon 7 Gen 4, uno dei migliori in questa fascia di prezzo. A supporto hai anche 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna, quanto basta per prestazioni sempre al top e per installare tutte le app che vuoi.

Una delle novità più interessanti rispetto ai modelli precedenti è il comparto fotografico. Motorola ha optato per una tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel. Oltre a quello principale con stabilizzazione ottica dell’immagine, è presente anche un obiettivo ultragrandangolare e un teleobiettivo con Super Zoom fino a 20X. La fotocamera frontale è sempre da 50 megapixel e assicura selfie perfetti e già pronti da caricare sui social.

Chiudiamo con la batteria da 4800 mAh che supporta la ricarica rapida da 68 W e con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

