Motorola, lo smartphone top crolla di prezzo con l'offerta Prime Day

Motorola

Con una settimana di anticipo sull’inizio ufficiale, su Amazon sono arrivate le prime offerte del Prime Day. E non si tratta di promo banali, ma di vere occasioni lampo da non farsi assolutamente scappare. In tema smartphone, una delle promo più interessanti riguarda il Motorola edge 70 disponibile in bundle con le cuffie Bluetooth top di gamma moto buds loop. Per pochissimo tempo trovi il bundle in promo con uno sconto del 33% che fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino. Se si prende come riferimento il prezzo di listino dei due dispositivi, il risparmio totale è di molto superiore al 50% (solamente le cuffie hanno un prezzo di listino di quasi 150 euro). Il Motorola edge 70 è dotato di una scheda tecnica interessante e rientra pienamente nei telefoni top di gamma. Schermo Extreme AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen 4 e una doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel che assicura scatti professionali. Design super sottile e cover realizzata insieme a Swarovski. Non perdere questa opportunità: le scorte sono limitate.

Motorola edge 70 + moto buds loop

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Motorola edge 70: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo anticipata del Prime Day da non farsi scappare. Solo su Amazon trovi il bundle che comprende il Motorola edge 70 e le cuffie Bluetooth moto buds loop in promo con un super sconto del 33% e il prezzo crolla a 399,90 euro, con un risparmio di 200 euro su quello segnalato sul sito di e-commerce. Se si prende come riferimento il prezzo di listino, lo sconto è molto più elevato e supera il 50%. Solamente le cuffie Bluetooth hanno un costo di listino di ben 149 euro.

La disponibilità di questo bundle è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo per testarli e capire se soddisfano le tue esigenze.

Motorola edge 70 + moto buds loop

Motorola edge 70: le caratteristiche tecniche

Senza troppi giri di parole: il Motorola edge 70 è un vero telefono top, nonostante oggi costi quando un medio di gamma. Dal design alle prestazioni, tutto è realizzato con grande cura e le componenti scelte sono di ottima qualità.

Il primo elemento che cattura l’attenzione è il design super sottile: uno spessore di soli 5,99 mm che lo rende uno dei più maneggevoli sul mercato. Lo spessore non va a inficiare sulla capacità della batteria: 4900 mAh e dura per tutti il giorno con il supporto alla ricarica rapida.

Il display è una garanzia, come sulla maggior parte degli smartphone Motorola. Schermo Extreme AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. I colori sono realistici e il contrasto infinito, il che lo rende perfetto per vedere film e serie TV. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 7 Gen4 supportato da ben 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con entrambi i sensori da 50 megapixel. Quello principale è pensato per gli scatti "punta e scatta", mentre con l’obiettivo ultragrandangolare puoi fare sfogo alla tua creatività con foto panoramiche. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera frontale da 50 megapixel. A supporto hai anche gli algoritmi di intelligenz

Motorola edge 70 + moto buds loop

Ecco altri 5 smartphone in offerta da oggi su Amazon.

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