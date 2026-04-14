Motorola, questo smartphone top è da comprare subito: oggi costa la metà

Il Motorola edge 70 è in offerta con uno sconto del 48% e lo paghi praticamente la metà. Schermo super fluido, ottimo processore e doppia fotocamera da 50 megapixel.

Motorola

L’offerta del giorno se sei alla ricerca di un nuovo smartphone. Su Amazon, infatti, trovi in promo il Motorola edge 70, telefono top di gamma del brand statunitense uscito sul mercato da un paio di mesi. Grazie all’offerta disponibile oggi diventa un vero best-buy: il merito è dello sconto del 48% che fa scendere il prezzo a 419,15 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio netto sfiora i 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Una promo shock che non devi assolutamente farti sfuggire per un telefono veramente top e che assicura prestazioni top. Non perdere tempo e clicca sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto.

Motorola edge 70

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La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo smartphone.

Motorola edge 70

Amazon

I passi da gigante fatti da Motorola in questi ultimi anni nel mondo mobile sono evidenti e questo Motorola edge 70 ne è la dimostrazione. Un telefono con un design elegante, innovativo, super sottile e che assicura prestazioni da top di gamma. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica che si basa su un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD (superiore al FullHD) e refresh rate fino a 120 Hz. Un display luminoso e perfetto per ogni utilizzo. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 7 Gen 4 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è quello di un top di gamma. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel (con Super Zoom 20x) e obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel. Anche la selfie camera è da 50 megapixel e assicura scatti professionali in ogni situazione. A supporto hai anche algoritmi di intelligenza artificiale che ti aiutano nella fase di editing per eliminare errori e per realizzare foto di livello professionale.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 4800 mAh che può durare per tutto il giorno e che supporta la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in poco meno di trenta minuti.

Motorola edge 70