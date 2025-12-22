Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Motorola Edge 70 è in offerta su Amazon e tocca oggi il nuovo prezzo minimo storico: ora è uno dei modelli più interessanti della fascia media

In sintesi

Design ultrasottile e offerta record: Motorola Edge 70 punta su spessore di 6 mm e peso di 159 grammi ed è oggi in offerta su Amazon a 655 euro, nuovo minimo storico.

Scheda tecnica completa: display P-OLED 6,7" a 120 Hz, Snapdragon serie 7, 12 GB di RAM, 512 GB di storage, doppia fotocamera da 50 MP, batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida e wireless.

Il Motorola Edge 70 è il protagonista delle offerte Amazon di oggi. Lo smartphone con spessore ridotto a 6 mm e con un peso di appena 159 grammi è la risposta di Motorola all’iPhone Air e viene proposto oggi in offerta con un prezzo ridotto fino a 655 euro. Si tratta del prezzo minimo storico per il modello, venduto e spedito direttamente da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello.

Motorola edge 70 con Moto AI (12/512GB, Tripla fotocamera da 50MP+flicker sensor, selfie 50MP, 4800mAh Silicon-Carbon, Display 6.67" Super HD 120Hz, Android 16), PANTONE Bronze Green

Motorola Edge 70: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Motorola Edge 70 comprende un display P-OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Sotto la scocca troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 che viene supportato da 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. Da segnalare anche una batteria da 4.800 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 68 W e la ricarica wireless da 15 W.

Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale e un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 50 Megapixel. Da segnalare che lo smartphone di Motorola può contare anche sulla connettività Dual SIM, anche con possibilità di sfruttare una eSIM, e sulla certificazione IP68/IP69.

Il sistema operativo è Android 16 con una garanzia di almeno 3 major update in arrivo in futuro. Il Motorola Edge 70 è dotato di uno spessore di appena 6 mm oltre che di un peso di 159 grammi, risultando maneggevole e leggero anche senza rinunciare a una buona autonomia e a specifiche tecniche complete. La promo in corso, inoltre, rappresenta l’occasione giusta per acquistarlo.

Motorola Edge 70: l’offerta di Amazon

La nuova promozione in corso su Amazon rappresenta l’occasione giusta per acquistare un nuovo Motorola Edge 70. Sfruttando la promo in corso, infatti, il modello è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 655 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il dispositivo che viene venduto e spedito direttamente da Amazon. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta in questione resterà valida solo per un breve periodo di tempo.

