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Motorola

Motorola presenta Edge 70 Neo, uno smartphone di fascia media con display AMOLED da 6,8 pollici, processore Snapdragon 7s Gen 3 e memoria espandibile.

La batteria da 7.000 mAh promette fino a 53 ore di autonomia, mentre la ricarica scende a 45 W e manca quella wireless.

Il comparto fotografico rinuncia a teleobiettivo e ultra grandangolare; il lancio in India è fissato al 1° dicembre 2026, ma l’arrivo in Italia è da confermare.

Motorola ha presentato ufficialmente Edge 70 Neo, un nuovo smartphone di fascia media che segna un cambio di direzione rispetto alla precedente generazione. Negli ultimi anni, la famiglia Neo si era distinta per le dimensioni relativamente compatte dei suoi dispositivi, una caratteristica che viene meno con il nuovo modello.

L’azienda ha infatti aumentato sensibilmente le dimensioni dello schermo, sfruttando il maggiore spazio a disposizione per integrare una batteria da 7.000 mAh. Rispetto a Edge 60 Neo, tuttavia, il nuovo smartphone rinuncia ad alcune caratteristiche del comparto fotografico e ridimensiona le prestazioni di ricarica.

Motorola Edge 70 Neo: display e caratteristiche tecniche

Motorola Edge 70 Neo monta un display Extreme AMOLED da 6,8 pollici, contro i 6,36 pollici del predecessore. Il pannello ha una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e raggiunge, secondo quanto dichiarato dal produttore, una luminosità di picco di 5.200 nit.

Lo schermo è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 7i e supporta la tecnologia Water Touch, che consente di utilizzare il touchscreen anche quando è bagnato.

Lo smartphone ha uno spessore di 8,49 millimetri e pesa 204 grammi. La scocca è realizzata in policarbonato e il dispositivo dispone della certificazione IP64 per la resistenza alla polvere e agli schizzi d’acqua.

Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X. La memoria interna da 128 GB è espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Lo smartphone arriva sul mercato con Android 16 e interfaccia Hello UI, nonostante Android 17 sia già disponibile. Motorola garantisce tre aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza.

Fotocamere: cosa cambia rispetto a Motorola Edge 60 Neo

Il comparto fotografico posteriore comprende una fotocamera principale da 50 megapixel con sensore Sony LYTIA 710. L’obiettivo ha un’apertura f/1.8 e dispone della stabilizzazione ottica dell’immagine.

Motorola ha eliminato sia il teleobiettivo sia la fotocamera ultra grandangolare presenti sul modello precedente, sostituendoli con una fotocamera macro da 2 megapixel dedicata agli scatti ravvicinati.

La fotocamera frontale da 32 megapixel consente di registrare video in risoluzione 4K, come quella posteriore principale.

Batteria di Edge 70 Neo: oltre due giorni di autonomia

La principale novità di Motorola Edge 70 Neo è l’autonomia. Lo smartphone integra una batteria da 7.000 mAh che, secondo le stime del produttore, consente di raggiungere fino a 53 ore di utilizzo con una singola ricarica.

La tecnologia TurboPower supporta una potenza massima di 45 W, con l’alimentatore incluso nella confezione. È disponibile anche la funzione bypass charging, che consente di alimentare direttamente lo smartphone senza coinvolgere la batteria.

Per quanto riguarda la ricarica, Edge 70 Neo rappresenta un passo indietro rispetto al predecessore: la potenza via cavo scende da 68 W a 45 W, mentre viene meno il supporto alla ricarica wireless.

Motorola Edge 70 Neo: prezzo e disponibilità in Italia

Motorola Edge 70 Neo sarà disponibile in India a partire dal 1° dicembre 2026 al prezzo di 40.999 rupie, equivalenti a circa 402 euro. In occasione del lancio sono previste alcune promozioni che permetteranno di acquistare lo smartphone a un prezzo inferiore.

Il dispositivo sarà commercializzato in quattro colorazioni Pantone, caratterizzate da diverse finiture della scocca posteriore.

Motorola, che ha recentemente presentato Signature 27, non ha ancora comunicato informazioni sull’eventuale commercializzazione di Edge 70 Neo in Italia. Restano quindi da conoscere il prezzo di vendita e l’eventuale data di arrivo nel nostro Paese.